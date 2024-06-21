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青鳥行動頂高溫聲援覆議案 賴中強疑中暑無大礙

中央社／ 台北21日電

立法院今天表決行政院對國會職權修法所提覆議案，許多民團集結立院外聲援。民團指出，由於現場天氣炎熱，台灣公民陣線執委賴中強身體不適，經醫療團隊協助，身體已無大礙。

立法院今天表決國會職權修法覆議案，超過50個公民團體，重回立法院周邊集結，被稱為「青鳥行動」再起，並主張公民反「國會濫權」、警告中國國民黨、拒絕民主倒退等訴求。

主辦單位表示，律師、台灣公民陣線執委賴中強，因天氣過熱身體不適，經醫療團隊協助，已無大礙。

主辦單位指出，經過1個多月的長期奮戰，大家都很辛苦，賴中強也是，這次行動不是一個人的運動，是全體台灣公民決心意志的展現。

主辦單位提及，這次行動因為有每1名關心台灣未來的夥伴，讓國民黨緊張動員群眾，這次行動正在讓世界聽到台灣的聲音，見識台灣堅定的民主。

主辦單位也提醒，現場民眾務必自行注意身體狀況，補充水分，若出現不適，請立即前往醫療站尋求協助，或是於陰涼處休息。

國會改革 立法院 覆議案 青鳥行動

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