快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院通過新住民權益保障法 設置專責單位、發展基金

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
行政院長卓榮泰主持行政院會。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰主持行政院會。圖／行政院提供

行政院會今天通過「新住民權益保障法」草案，明訂政府應設專責單位或置專人，辦理新住民相關事宜，並設置新住民發展基金，以推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境、建構多元文化社會，有效整合政府及民間資源。

台灣新住民及其子女近百萬人，內政部為落實憲法保障多元文化精神，以及宣示政府維護新住民權益決心，建構外來人士友善環境，賦予設立新住民發展基金之法源依據，確保新住民融入我國社會，建立共存共榮族群關係，擬具「新住民權益保障法」草案，行政院會今天討論後通過，核轉立法院審議。

此次立法重點包括，政府應設置專責單位，並召開新住民事務協調會報，以及應制定我國新住民總體支持事項，且每 5 年進行調查，以瞭解新住民實際現況。為推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境、建構多元文化社會，將建構新住民發展基金。

草案也明訂，適用對象包括婚姻移民、技術移民、投資移民，保障對象並及於新住民子女，政府應辦理新住民照顧服務措施，並輔導其子女；保障新住民勞動權益、提供關懷扶助措施、通譯服務、使用媒體，以及鼓勵提供新住民語言學習、促進新住民相關研究、投入公共參與。

子女 新住民 移民 行政院

延伸閱讀

政院若提釋憲 依慣例將採院會通過或部會函文

政院明擬拍板新住民專法 設專責單位召開協調會報

新住民比原住民多了近6千人 苗栗第4處服務據點揭牌

民進黨批在野毀憲亂政 卓榮泰：非由政院或黨團釋憲

相關新聞

柯文哲今天與蔡壁如台中同框 打破柯蔡不合傳言

民眾黨主席柯文哲今天到台中市的寺廟參拜，行程保密到家，他要求白營地方不可對外談及，到地方走走宮廟，今天早上馬上傳開來；台...

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打...

國會改革覆議失敗 朱立倫：迎接台灣第三波民主

行政院針對國會改革法案提出覆議案，經今日立法院會投票表決後，覆議案不通過。國民黨主席朱立倫表示，民眾期待讓陽光照進國會，...

國會改革覆議案失敗 第3部曲行政院提釋憲有3指標

朝野今日（6月21日）對決國會改革覆議案，民進黨最終不敵藍白陣營聯手封殺，覆議最終宣告失敗，目前綠營內部已沙盤推演釋憲方向，行政院長卓榮泰昨在詢答時更預告，將在法律生效後聲請釋憲，並透露將聲請暫時處分，為法律按下「暫停鍵」。至此，國會改革第三部曲釋憲戰正式揭開序幕，未來將有三大觀察指標。

行政院通過新住民權益保障法 設置專責單位、發展基金

行政院會今天通過「新住民權益保障法」草案，明訂政府應設專責單位或置專人，辦理新住民相關事宜，並設置新住民發展基金，以推動...

嘉市議員張秀華與謝龍介成立聯合服務處 引發選市長聯想

國民黨嘉義市議會黨團書記長張秀華參選立委敗選，支持者勸進參選2026年嘉義市長，張秀華與立委謝龍介、林倩綺聯合服務處將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。