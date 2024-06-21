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童子賢：能源選項重點是對台有利 會與總統交換意見

中央社／ 台北21日電

和碩董事長童子賢19日獲總統賴清德延攬擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人後，今天首度公開現身，他重申所有的能源選項重點是對台灣有利，進入委員會之後會與總統交換意見。

童子賢今天出席財訊50週年慶祝茶會，面對媒體追問前總統馬英九表示「政府既然用童子賢，就要認真面對核能」，童子賢雖然回應時避談「核能」兩個字，但強調所有的能源選項重點是要對台灣有利，這裡面包含要讓台灣能夠減少碳排，因為碳排的問題會造成地球暖化

他進一步指出，台灣應該要盡量減少碳排，而且還要能夠穩定供電，最後希望成本能夠有不錯的控制。童子賢說，既然他在委員會，開會的時候自然會與總統交換意見。

賴清德在19日的就職滿月記者會中，宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」等3大任務型編組，未來每季召開會議由總統親自召集，為國家發展擬定戰略。其中最受矚目，就是延攬童子賢擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人。

童子賢過去反對核能，但面對全球邁向淨零排放趨勢下，減碳變成更優先的議題，童子賢改變態度，多次公開表態台灣應該借助核能。

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