國會改革若暫時處分 羅智強：如立院被大法官宣布廢除

立法院會今（21）日處理行政院針對國會改革法案提出的覆議案，預料行政院覆議案將失敗，民進黨也將於失敗後聲請釋憲，同時提出暫時處分，若獲大法官裁定，法律效力即凍結，國會改革法案能否順利上路仍充滿不確定性。國民黨立委表示，如果憲法法庭裁定暫時處分，將是對民主憲政的最大危機，呼籲大法官自重。

憲法訴訟法規定，憲法法庭為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，得依聲請或依職權，就案件相關之爭議、法規範之適用或原因案件裁判之執行等事項，為暫時處分之裁定。經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意。

國民黨立委羅智強表示，這一屆的大法官全部由民進黨提名，最極端的狀態就是祭出暫時處分，把這個國會改革法案的效力凍結，這樣子的話是對民主憲政的重大危機，等於立法院被賴清德總統，以及民進黨倚靠的大法官們直接宣布廢除了。

羅智強強調，這是非常嚴重的一件事情，有必要讓所有的民眾知道，他也要呼籲大法官要為民進黨做倀到這種程度嗎？顛覆台灣的民主嗎？請大法官自知自重。

立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲表示，以他對於法律及憲法的理解，國會改革法案完全不符合暫時處分，因為暫時處分必須要有急迫性的需求，例如之前身分證是否按捺指紋的問題，如果當時大法官沒有下暫時處分，那政府就開始採集大家的指紋了，損害是無法回復的，可是今天國會改革並沒有無法回復的問題，「我敢公開跟大家說國會改革法案沒有急迫性」。

假設未來大法官若裁定暫時處分，國民黨是否杯葛大法官人事案？國民黨團首席副書記長林思銘表示，假設大法官裁定暫時處分，他們對於不管是司法院預算，尤其大法官預算，以及相關人事案等，都會有因應的對策跟做法。林思銘重申，他們會嚴格審查大法官提名人是否有中立性、獨立性，以及是否跟專業相符。

吳宗憲則說，目前沒有預測會怎樣，如果大法官這麼做的話，他們會挑一個有效，且對社會影響會比較小的方式去處理。羅智強也說，先等大法官有所行動之後，再來相應，現在暫先不預判。