堂妹蕭美琴推薦 獲遞補彰化縣議員的蕭文雄加入民進黨

彰化縣議會第3選區縣議員施嘉華因賄選被判刑而解職，以無黨籍登記的蕭文雄獲得遞補，訂本月28日就職。蕭文雄是副總統蕭美琴的堂哥，他說，已獲蕭美琴推薦加入民進黨，他走的是「蕭美琴路線」，將來是否加入民進黨團，將實際了解黨團運作後，才會決定。

獲得遞補第3選區縣議員的蕭文雄，深耕地方，2014年曾以國民黨籍參選縣議員獲當選，後來連任失敗，本屆以無黨籍參選議員，以落選頭飲恨，最後因施嘉華因賄選判刑被解職，獲得遞補。

蕭文雄說，他是蕭美琴堂哥，蕭美琴回到和美與鄉親見面，都是由他安排，蕭美琴即推薦他加入民進黨，他強調：「我是走蕭美琴路線」，對於是否加入民進黨團運作，則要實際了解黨團運作情形，才會決定。

蕭文雄加入民進黨，卻被質疑還有國民黨員身分。民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞說，依民進黨入黨規定，在加入民進黨時，必須勾選放棄其他政黨黨員身分，蕭文雄入黨時，即已放棄其他政黨身分，因此入黨沒有疑義。

彰化縣本屆（第20屆）縣議員，共54席，一開始，國民黨占27席達半數、民進黨則有16席、民眾黨2席、無黨籍9席，但任期不到一半，因換政黨或退黨、因賄選解職等因素，席次發生變化，在蕭文雄28日就職後，縣議會的國民黨席次只剩24席、民進黨則有17席、民眾黨1席、無黨籍12席。

本屆彰化縣議會，因第五選區國民黨洪本成因貪汙案判刑被解職不再遞補，縣議會總席次少一席，只剩53席，原為國民黨籍的縣議會議長謝典林，在總統選舉力挺郭台銘，退出國民黨，再加上三選區施嘉華賄選判刑被解職，國民黨從27席減為24席，無黨籍吳桐潭及詹木根加入國民黨團運作。

至於，民進黨加入蕭文雄後，席次從16席增加到17席，民眾黨原有2席，後來無黨籍陳銌銌加入後增加到3席，但也已先後退黨，只剩1席；無黨籍部分，一選區林茂明因賄選被判刑遭解職，由無黨籍的吳韋達遞補，連同退出國民黨的謝典林等人，以及蕭文雄加入民進黨，無黨籍共有12席。