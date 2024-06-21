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柯文哲雙城論壇107萬恐自付 黃珊珊：同樣標準對蔣萬安

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊。圖／聯合報系資料照片

台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳。柯文哲妻子陳佩琪昨天說若蔣市府開單會立刻轉帳繳清，但勿雙標；民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天也要求台北市議會用同樣標準對待台北市長蔣萬安

黃珊珊表示，台北市議會附帶決議是說，如果共機擾台、兩岸氣氛不佳就該停辦；但雙城論壇是十多年來的城市交流，並不牽涉政治問題，大部分是市政層次的問題。

黃珊珊表示，現在不僅是共機擾台，甚至是在台灣海峽做演習，如果照這個標準的話「那蔣萬安還要去嗎」、「中華民國是一個主權獨立的國家，到底在怕什麼？」

黃珊珊指出，兩岸的城市交流是正常的來往，雙城論壇從來沒有出賣過台灣的利益，反而是能夠讓兩岸學生、文化、教育、體育等都充分的交流，對於減少兩岸誤會有所幫助；台北市議會請用同樣的標準對待蔣萬安。

共機擾台 台海 柯文哲 蔣萬安 雙城論壇 黃珊珊

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