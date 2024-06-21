覆議案投票 柯建銘：最短時間內提釋憲、暫時處分

立法院會今天將表決行政院針對國會職權修法提請立法院覆議案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，覆議案表決後，民進黨團在最短時間內提出釋憲案及暫時處分，當然要等總統公告後3天，不存在所謂空窗期問題。

覆議案投票表決前夕，民進黨團上午在立法院舉行黨團會議，會後柯建銘接受媒體訪問，做上述表示。

對於媒體詢問，若覆議案不通過，法案生效到釋憲結果出爐前的空窗期，是否擔心會產生難以彌補的傷害，柯建銘說，民進黨團會在短時間內提出釋憲案及暫時處分，當然要等總統公告後3天，馬上就提，包括暫時處分分，不存在所謂空窗期問題。

至於釋憲結果何時出爐，柯建銘表示，釋憲要尊重大法官的職責，無法預測。

柯建銘表示，今天這個覆議案，全國人民都在檢視，包括誰贊成，誰反對，藍白合作毀憲亂政，無限擴權，代表一權獨大，要讓執政黨無法執政，要破壞行政權、司法權、調查權，這絕對是違憲的，司馬昭之心路人皆知，全國人民好好檢視，到底藍白合作的結果是怎麼樣。

柯建銘說，既然藍白合作一起提法案及共同行動，沆瀣一氣，今天投票之後，代表民眾黨白旗應該降下來，升起藍旗，正式成為小藍，也不要再去騙小草，欺騙社會大眾。

對於國民黨立委羅智強抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰及柯建銘等人都是憲法白痴，柯建銘表示，羅智強的話值得回應嗎，羅智強應該看看民意，藍白的民意是怎樣，誰在毀憲亂政。

柯建銘說，國民黨如果這樣一路死不認錯，民意很清楚，接下來就是民調血崩，無量下跌，加速趕底，最後變成政黨的全額交割股，退出這個市場，國民黨自己走上政治斷頭台。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午接受媒體聯訪時表示，青年行動一直是公民自主串連，民進黨沒有干預也不會參與；青鳥行動不是民進黨所動員、他們也不是民進黨的附隨組織，他們絕對高度自主，民進黨的責任是守護議場，讓覆議案的投票進行順利平和。

她呼籲，這是台灣立法院第14次行使覆議案，一切都有前例可循，也相信立院也都規劃好進行時程，民進黨團絕對不會進行杯葛，也不會有惡意阻撓的狀況，也希望國民黨應該反求諸己，在立法院當家的是國民黨，各黨都有責任讓覆議案平和進行。

覆議案若被否決後下一步動作，吳思瑤表示，後續受影響的幾個憲政機關，包括民進黨立院黨團會率先提出釋憲案與暫時處分，行政院也表明該釋憲就釋憲，尊重包括總統府、監察院各個憲政機關的評估與準備，民進黨團都已經準備好，也會在最快且必要時機提出黨團版的釋憲案與暫時處分。