快訊

學者以傅培梅生平探究台灣近代史 用中國菜有何涵義？

獨／高雄開錯刀醫生記2大過「免職變停職」 原因曝光

51票贊成62票反對！ 藍白聯手否決國會改革法案覆議案

覆議案投票 柯建銘：最短時間內提釋憲、暫時處分

中央社／ 台北21日電

立法院會今天將表決行政院針對國會職權修法提請立法院覆議案民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，覆議案表決後，民進黨團在最短時間內提出釋憲案及暫時處分，當然要等總統公告後3天，不存在所謂空窗期問題。

覆議案投票表決前夕，民進黨團上午在立法院舉行黨團會議，會後柯建銘接受媒體訪問，做上述表示。

對於媒體詢問，若覆議案不通過，法案生效到釋憲結果出爐前的空窗期，是否擔心會產生難以彌補的傷害，柯建銘說，民進黨團會在短時間內提出釋憲案及暫時處分，當然要等總統公告後3天，馬上就提，包括暫時處分分，不存在所謂空窗期問題。

至於釋憲結果何時出爐，柯建銘表示，釋憲要尊重大法官的職責，無法預測。

柯建銘表示，今天這個覆議案，全國人民都在檢視，包括誰贊成，誰反對，藍白合作毀憲亂政，無限擴權，代表一權獨大，要讓執政黨無法執政，要破壞行政權、司法權、調查權，這絕對是違憲的，司馬昭之心路人皆知，全國人民好好檢視，到底藍白合作的結果是怎麼樣。

柯建銘說，既然藍白合作一起提法案及共同行動，沆瀣一氣，今天投票之後，代表民眾黨白旗應該降下來，升起藍旗，正式成為小藍，也不要再去騙小草，欺騙社會大眾。

對於國民黨立委羅智強抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰及柯建銘等人都是憲法白痴，柯建銘表示，羅智強的話值得回應嗎，羅智強應該看看民意，藍白的民意是怎樣，誰在毀憲亂政。

柯建銘說，國民黨如果這樣一路死不認錯，民意很清楚，接下來就是民調血崩，無量下跌，加速趕底，最後變成政黨的全額交割股，退出這個市場，國民黨自己走上政治斷頭台。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午接受媒體聯訪時表示，青年行動一直是公民自主串連，民進黨沒有干預也不會參與；青鳥行動不是民進黨所動員、他們也不是民進黨的附隨組織，他們絕對高度自主，民進黨的責任是守護議場，讓覆議案的投票進行順利平和。

她呼籲，這是台灣立法院第14次行使覆議案，一切都有前例可循，也相信立院也都規劃好進行時程，民進黨團絕對不會進行杯葛，也不會有惡意阻撓的狀況，也希望國民黨應該反求諸己，在立法院當家的是國民黨，各黨都有責任讓覆議案平和進行。

覆議案若被否決後下一步動作，吳思瑤表示，後續受影響的幾個憲政機關，包括民進黨立院黨團會率先提出釋憲案與暫時處分，行政院也表明該釋憲就釋憲，尊重包括總統府、監察院各個憲政機關的評估與準備，民進黨團都已經準備好，也會在最快且必要時機提出黨團版的釋憲案與暫時處分。

國會改革 柯建銘 民進黨 覆議案 釋憲

延伸閱讀

84%連任綠委曾連署國會改革 羅智強：都是憲法白痴？

預料覆議案不會過！柯建銘嗆國民黨「自我滅頂」 稱更危險時刻將開始

覆議表決被癱瘓？ 黃國昌：希望可相信柯建銘的保證

馬英九當年想讓府內委員會法制化 遭柯建銘批「太上皇」

相關新聞

國會改革覆議失敗 朱立倫：迎接台灣第三波民主

行政院針對國會改革法案提出覆議案，經今日立法院會投票表決後，覆議案不通過。國民黨主席朱立倫表示，民眾期待讓陽光照進國會，...

柯文哲今天與蔡壁如台中同框 打破柯蔡不合傳言

民眾黨主席柯文哲今天到台中市的寺廟參拜，行程保密到家，他要求白營地方不可對外談及，到地方走走宮廟，今天早上馬上傳開來；台...

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打...

童子賢：能源選項重點是對台灣有利 會與總統交換意見

賴清德總統宣布在總統府設立「國家氣候變遷對策委員會」，由和碩董事長童子賢擔任副召集人。童子賢今天被問及能源議題時表示，所...

覆議吞敗 柯建銘：藍白走上政治斷頭台 最短時間提釋憲

立法院院院會今天表決國會改革覆議案，62票「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，51票「反對維持本院原決議，即贊成覆議案...

國會改革覆議案失敗 第3部曲行政院提釋憲有3指標

朝野今日（6月21日）對決國會改革覆議案，民進黨最終不敵藍白陣營聯手封殺，覆議最終宣告失敗，目前綠營內部已沙盤推演釋憲方向，行政院長卓榮泰昨在詢答時更預告，將在法律生效後聲請釋憲，並透露將聲請暫時處分，為法律按下「暫停鍵」。至此，國會改革第三部曲釋憲戰正式揭開序幕，未來將有三大觀察指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。