英國在台辦事處辦英王生日酒會 林佳龍盼支持入CPTPP

英國在台辦事處昨天舉辦英王官方生日酒會，外交部長林佳龍出席致詞，肯定英國多次在國際場域公開強調台海和平與穩定的重要性，誠盼即將成為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正式會員的英國支持台灣申請加入。

英國在台辦事處昨天晚間在台北晶華酒店舉行英國國王查爾斯三世（Charles III）官方生日慶祝酒會，邀請各界人士與會，英國在台辦事處代表鄧元翰（JohnDennis）、立法院副院長江啟臣、國民黨主席朱立倫、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人出席同慶。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於致詞表示，台英關係近年蓬勃發展，去年11月台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），以及今年5月雙方簽署的「有機農產品相互承認瞭解備忘錄」，都是台灣與歐洲國家在相關領域簽署協議的首例。

林佳龍表示，基於雙邊經貿關係緊密以及台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，誠盼即將成為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）正式會員的英國也支持台灣申請加入。

林佳龍肯定英國多次在國際場域公開強調台海和平與穩定的重要性，並對英國外交大臣卡麥隆（DavidCameron）在今年初台灣總統選舉後的祝賀，以及4月花蓮地震後展現協助台灣的溫暖，表達由衷感謝。

外交部表示，酒會約350人出席，包括駐台使節及政商等各界人士，場面隆重且賓客互動熱絡，彰顯台英雙邊友好情誼。