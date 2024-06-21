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柯文哲今天與蔡壁如台中同框 打破柯蔡不合傳言

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
民眾黨主席柯文哲今天到台中市梧棲區朝元宮等寺廟參拜，蔡壁如陪同。圖／民眾提供
民眾黨主席柯文哲今天到台中市梧棲區朝元宮等寺廟參拜，蔡壁如陪同。圖／民眾提供

民眾黨主席柯文哲今天到台中市的寺廟參拜，行程保密到家，他要求白營地方不可對外談及，到地方走走宮廟，今天早上馬上傳開來；台中市府市政顧問蔡壁如陪同參拜，二人同框，也打破柯蔡不合傳言。

柯文哲總統大選在梧棲的得票率高，是民眾黨全國前二十大，另外包括沙鹿，柯在台中海線的支持度相當高。

總統大選後傳出與黨中央不合的蔡壁如，最近多次和柯文哲同框，包括立委麥玉珍與議員陳清龍聯合服務處成立、昨天與蔡團隊聚會，今天又由蔡壁如陪同，到朝元宮參拜，打破柯蔡不合傳言，也似乎「盡棄前嫌」。

柯文哲今天早上到梧棲區朝元宮參拜時，朝元宮主委尤碧玲等人陪同，尤碧玲說，柯文哲今天早上到朝元宮、真武宮和萬興宮參拜後，在梧棲吃早餐，立即趕到雲林縣，尤碧玲表示，柯文哲很忙，行程很趕，她今天和柯沒時間多聊一下。

台中市 柯文哲 梧棲 蔡壁如 陳清龍

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