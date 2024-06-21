覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打氣。林右昌表示，覆議結果出爐後，民進黨全台宣講不會停，下一階段會以深化民主為訴求，持續全台宣講到7月中；民進黨團幹事長吳思瑤表示，若覆議案未過關，民進黨團將會一起提出聲請釋憲、暫時處分。

林右昌表示，今天是特別代表民進黨中央和黨主席賴清德，前來給黨籍立委加油。現在國民黨、民眾黨實際上就是立院的執政黨，但所強行通過的法案卻對民主造成傷害，這是這麼多人走上街頭的原因。

吳思瑤指出，民進黨今天絕對不會杯葛覆議案進行，也要向立法院長韓國瑜喊話，要維護院會秩序，確保議事和平進行。