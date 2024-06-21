快訊

畫面曝…汐止通緝犯駕車拒檢竄逃撞小黃 突「口吐白沫」急救仍不治

健康變老很重要！研究指在家常見「1行為」，讓健康衰老離你愈來愈遠

曾獲奧斯卡終身成就獎 「飢餓遊戲」男星離世享壽88歲

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影
民進黨秘書長林右昌。記者蔡晉宇／攝影

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打氣。林右昌表示，覆議結果出爐後，民進黨全台宣講不會停，下一階段會以深化民主為訴求，持續全台宣講到7月中；民進黨團幹事長吳思瑤表示，若覆議案未過關，民進黨團將會一起提出聲請釋憲、暫時處分。

林右昌表示，今天是特別代表民進黨中央和黨主席賴清德，前來給黨籍立委加油。現在國民黨民眾黨實際上就是立院的執政黨，但所強行通過的法案卻對民主造成傷害，這是這麼多人走上街頭的原因。

吳思瑤指出，民進黨今天絕對不會杯葛覆議案進行，也要向立法院長韓國瑜喊話，要維護院會秩序，確保議事和平進行。

國會改革 國民黨 林右昌 民眾黨 民進黨 立法院 覆議案

延伸閱讀

覆議案21日表決 吳思瑤：不會杯葛也盼順利進行

稱本會期未發動肢體暴力過當杯葛 吳思瑤：覆議案朝野有責

新北市長民調曝：國民黨李四川最強 綠營僅鄭文燦能險勝

柯文哲拋電視辯論笑綠營不敢戰 林右昌反擊：先承認濫權錯誤

相關新聞

立院覆議投票單長這樣 綠委手戴黃蓮花入場

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，會中發給黨籍立委每人一個支持者編織...

國會改革覆議案今表決 場外「藍鷹行動」開始集結

國會改革覆議案今天在立法院進行表決，場外藍營發起「藍鷹行動」力抗綠營「青鳥行動」，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨天發出動員令...

覆議不過提釋憲 林右昌：全台宣講不會停

行政院針對國會改革法案提出覆議，立法院院會今天將投票。民進黨立院黨團今早舉行黨團大會，黨秘書長林右昌也前來替民進黨立委打...

麥寮煤電廠延役，符合賴總統三大戰略目標嗎？

賴清德總統就職滿月禮，在總統府設立了「氣候變遷」、「防衛韌性」和「健康台灣」三大委員會，姑且不論這些委員會是否總統擴權，落實到賴總統說的展開行動，為國家發展戰略政策上，其實是環環相扣，不容易解套的問題，環保團體抗議的麥寮燃煤電廠延役爭議就是個例子，政策抉擇將直接衝擊這三大戰略目標。

政院今拍板新住民專法

台灣新住民及其子女近百萬人、移工近七十七萬人，行政院預計今天通過「新住民權益保障法」，明定政府應設專責單位或置專人，辦理...

民主基金會 又爆「卡盧」大戰

民主基金會十九日召開董事會，處理董事長、執行長人事案，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，由於之前董事會已同意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。