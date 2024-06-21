盼議事和平進行 徐巧芯喊話民進黨：不要當半獸人

立法院今（21）日將表決行政院就國會三讀通過的國會改革法案提出的覆議案，為防民進黨干擾議事，國民黨立委自昨晚起排班守議場。不過今早至藍委入場前，綠委並未現身。國民黨立委徐巧芯喊話民進黨，希望議事平和進行，要做文明人，不要當半獸人。

在藍委順利入場後，國民黨團書記長洪孟楷受訪，再次表示對於所有狀況都沙盤推演，確保讓覆議案法令程序完畢，所有民進黨團招數包括破壞票匭、跟議事人員搶票等都有推演，做好萬全準備，確保不會有干擾議事情況，大家都是文明人，在國會有那麼多的討論，今日是立法院對覆議案的決定，不是黨團意氣之爭，不要再有任何暴力跟衝突，任何黨團先發起暴力，無形中激化外面群眾，誰先動手則誰負完全責任。

洪孟楷指出，沒有一次是國民黨先動手。他呼籲民進黨團總召柯建銘，這是民主社會，中華民國是法治國家，民主不是民進黨作主，柯建銘還沈浸過去的民進黨一黨獨大，以為民進黨說什麼就要照做的時代已經過去，好好回歸立法院，在黨團協商好好討論，柯建銘「一根手指頭指別人，四根指著自己」，講別人毀憲亂政，民進黨過去主張是毀憲亂政嗎？

徐巧芯說，今日早上議程是9時至10時為國是論壇，據說民進黨約8時30分才會進來，國是論壇結束後，才會開始放選票處跟票匭及選票，她不知道到底會不會也衝突，她當然是希望平和處理覆議案。她喊話民進黨，做個文明人，不要再當半獸人。至於發生什麼情況則兵來將擋、水來土淹，絕對不會鬆懈。

國民黨立委羅智強說，在歷經之前的激烈交鋒後，發現民進黨是個吃軟怕硬的政黨，目前看起來民進黨沒有強的動員或衝撞，但民進黨向來只有想不到，沒有做不到，何時返歸本性，採取暴力手段癱瘓議事，並不知道。國民黨希望論理，推進這次國會改革，民進黨若要用暴力手段，國民黨也絕不會輕易放棄，要文就文，要武就武。