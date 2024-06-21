夜守議場護議事 傅崐萁：今將投下覆議案的神聖反對票

立法院今（21）日將表決行政院就國會三讀通過的國會改革法案提出的覆議案，為防民進黨干擾議事，國民黨立委自昨晚起排班守議場。國民黨團總召傅崐萁今早在議場正式開門前，率全體藍委表示，今日將對覆議案投下神聖的反對票。

國民黨立委自昨晚輪班守議場，防範民進黨突襲登記排案，以案海戰術延宕議事，或占領主席台，使立法院長韓國瑜無法順利主持議事。然而，今早民進黨立委並未現身議場，國民黨立委順利進入議場簽到。

傅崐萁在正式進入議場前，強調今天是歷史重要的關鍵時刻，全世界民主國家實行幾十年的國會聽證調查，讓國家更加陽光、政府廉能、國會有能，把所有貪汙腐敗揭發，送相關司法機關調查，但民進黨沒有謙卑接受全民託付，讓台灣走向世界民主國家之林，反而用極端手段，灑下大量資源，動員側翼網軍，甚至當家鬧事，發起群眾運動恫嚇在野黨，反民主，反陽光。

傅崐萁批，行政院長卓榮泰不了解國會改革法案相關條文，依然提出覆議，44條通過條文中有12條是民進黨所提出的條文。今日將承載全國民意，對行政院覆議案投下神聖的反對票。

傅崐萁也說，青鳥行動號召百萬人站出來，期待民進黨有多少人出來支持反民主、極權統治台灣。昨晚一路守護國會至今，希望今日議事順暢，讓韓國瑜順利上台主持會議，讓全國民意在今日伸張，國民黨奮戰到底，積極查弊，最短時間內讓國人看到過去8年民進黨惡行惡狀，包括兩兆貪汙風電、雞蛋、快篩、口罩、 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 及台南88槍案，人民納稅錢進到誰的荷包。