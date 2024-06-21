台立合作打造反輻射防空設施 烏克蘭教育部感謝台灣

台灣與立陶宛持續合作協助烏克蘭重建，近日正式啟用一座位於基輔州、具反核輻射功能的防空避難所。烏克蘭教育暨科學部今天在官網和臉書發布消息，同時感謝立陶宛及台灣。

這座位於基輔州伊爾平（Irpin）市一所幼兒園的反核輻射防空避難所19日正式啟用，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）在訪問烏克蘭期間，曾前往參加避難所的啟用典禮。

此一防空避難所建設計畫由立陶宛政府支持的中央專案管理局（CPMA）執行，計畫金額50萬歐元（約新台幣1700萬元），台、立雙方分別投入25萬歐元。

烏克蘭教育暨科學部今天表示，此計畫由立陶宛與台灣出資，防空避難所可容納約90名孩童及幼兒園人員，服務對象不限在地幼兒園學童，而是廣及周邊村鎮。

位於地下樓層的防空避難所原本環境頹敗，經改造後，不僅有衛浴設施、運動空間、醫護室、廚房，也配備兒童家具及教育娛樂設施。

烏克蘭教育部長李索維（Oksen Lisovyi）指出，有正常運作的幼兒園、特別是附設防空避難所的幼兒園，不僅攸關兒童發展，也與國家經濟息息相關，原因包括這讓家長能較安心地工作。

此外，為孩童提供更多安全活動空間，也有助提高離開家鄉避難的烏克蘭民眾返鄉意願。李索維感謝夥伴們不吝投資烏克蘭經濟及人力資本。

烏克蘭教育部在官方消息發布也納入駐立陶宛代表王雪虹的聲明。

王雪虹表示，台灣與立陶宛在教育領域協助烏克蘭重建，主因之一是兩國皆相信，兒童是國家的未來，必須盡全力確保兒童的教育權利不被剝奪。台灣感謝立陶宛政府與台灣密切合作，不畏困難執行這項援烏重建計畫。

王雪虹另在駐立陶宛台灣代表處發布的新聞稿指出，自2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，烏克蘭所展現的韌性與勇氣深深感動台灣人民。

此前台灣與立陶宛合作，已共同協助烏克蘭在伊爾平市重建可容納400名學童的「魯塔」（Rūta）幼兒園，以及位於基輔州博羅江卡（Borodianka）鎮、可供約700名1年級至11年級學生就讀的中學。

值得一提的是，在台立合作重建的防空避難所外牆彩繪上，可見由台灣的外交部推出的「台灣挺自由」標識。