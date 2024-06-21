副總統：面對複雜地緣政治環境 台灣自信把握機遇

副總統蕭美琴今天說，面對中國的外交孤立和歧視，以及自身有限的自然資源，台灣不僅生存下來，更蓬勃發展，為應對挑戰及威脅提供良好基礎，也讓台灣能在複雜的地緣政治環境自信把握機遇。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）今天舉行年度「倫敦會議」（LondonConference），與談者及聽眾包含各國政府、國會、學術研究、非政府組織、智庫、企業及媒體代表總計數百人，蕭副總統應邀透過視訊演說，並回應聽眾及主持人提問。

蕭副總統演說指出，長期以來，台灣人民致力成為良善的力量、全球繁榮的貢獻者。

她與聽眾分享台灣的民主轉型歷程，提到自1996年起，台灣已舉行數次總統選舉，3度實現和平的政黨輪替，民主價值已深植台灣人心。台灣致力維護得來不易的自由與民主生活方式，卻面臨重大安全威脅及一系列灰色地帶混合行動的挑戰。

蕭副總統指出，只要中華人民共和國不放棄對台灣使用武力、不停止脅迫，台灣只能選擇加強防衛，以保護台灣珍視的自由。

她說，香港基本人權與公民權利的倒退，以及俄羅斯侵略烏克蘭，在在提醒我們不得視自由與和平為理所當然。

副總統提到，總統賴清德在就職典禮上，強調民主、和平及繁榮是台灣與世界的連結，並重申賴總統的「和平四大支柱行動方案」。

副總統接著闡釋這四大支柱的內涵及行動方向，這四大支柱包括強化嚇阻和防衛能力；強化經濟韌性，經濟安全是國家安全一環；深化國際夥伴關係；展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

具體作為及未來行動方向則包括增加國防預算、延長義務役期、強化軍事訓練品質、建立能引進新興技術的機制、改革軍事指揮結構達到「去中心化」，以及建構全民防衛體系。副總統提到，台灣明白，只有下定決心自我防衛，才能期待他人幫助。

經濟層面則有確保能源韌性、強化應對經濟脅迫的能力、供應鏈和市場多元化、與理念相近民主國家加強貿易往來、尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及與更多貿易夥伴達成雙邊貿易協議。副總統並感謝英國去年與台灣簽署「提升貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）協議。

在發展國際夥伴關係方面，副總統指出，台灣的安全及經濟與全球繁榮密切相關。台灣尋求以共同利益為基礎的夥伴關係，並願共同捍衛民主價值及維護和平穩定。七大工業國集團（G7）領袖近日發布公報，也重申台海和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺，並支持台灣有意義參與國際事務。

至於穩定而有原則的兩岸關係領導能力，副總統表示，「維持現狀」是兩岸利益相關方最大公約數，和平解決分歧也符合國際社會期望。

副總統強調，「戰爭不是選項，對話是唯一出路」；在對等、尊嚴原則下，台灣隨時敞開交流大門。台灣不挑釁，但也不會屈服於脅迫；台灣致力維持平衡及現狀，是負責任的一方。