政院今拍板新住民專法

台灣新住民及其子女近百萬人、移工近七十七萬人，行政院預計今天通過「新住民權益保障法」，明定政府應設專責單位或置專人，辦理新住民相關事宜，並召開新住民事務協調會報、設置新住民發展基金，推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境等。

行政院長卓榮泰上任後滿月，卓揆昨也在臉書上分享「卅一天衝刺、施政重點」，包括全力推動打詐新四法、強化照顧消防員的照顧、提升行人及道路安全等。

立法院內政委員會上周初審通過「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，但法案名稱、保障對象、專責機構等關鍵條文未達共識，會上決議，要求行政院於廿一日將相關草案送立院審議，再至朝野協商併案討論。

行政院已於二○一五年成立新住民事務協調會報，每六個月開一次會；內政部並設置新住民發展基金，若民間團體或各級政府機關公務預算不足支應，可向基金管理會申請補助。根據行政院會議程，內政部明將擬具「新住民權益保障法」草案。據悉，草案適用對象包括婚姻移民、技術移民、投資移民，保障對象並及於新住民子女；明定政府應設專責單位或置專人，推動辦理新住民相關事宜，並將新住民事務協調會報入法，每五年進行調查，瞭解新住民實際現況。

針對經費來源，草案中明定要設置新住民發展基金，成為該基金的法源依據，基金用途為推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境、建構多元文化社會，整合政府及民間資源。