民主基金會 又爆「卡盧」大戰

民主基金會十九日召開董事會，處理董事長、執行長人事案，會議主席由外交部長、基金會副董事長林佳龍擔任，由於之前董事會已同意按慣例推舉立法院長韓國瑜兼任基金會董事長，因此會中順利通過由韓國瑜擔任董事長，不過當會議審查政大教授盧業中出任執行長案時，民進黨推派代表則以八比五人數優勢，「擱置」盧業中人事案，基金會預計九月再開會討論。

立法院外交及國防委員會國民黨籍召委馬文君突然在昨下午排案，將於廿七日邀林佳龍報告「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」專題並備詢。據了解，藍營不滿民主基金會「卡盧」，藍委擬輪番上陣釐清民主基金會「卡盧真相」。

民主基金會第八屆董事監察人於六月十七日就任，民主基金會十九日召開董監事會，處理董事長以及執行長人事案，韓國瑜因要主持全院委員會請假，會議由林佳龍擔任主持人。

不過基金會在處理執行長一案時爆發「卡盧大戰」。藍營推派的政黨代表許育寧代為宣讀韓國瑜親筆委託書指，「若有幸接任董事長，將直接提名盧業中擔任執行長」，不過綠營推派的董事立刻表達反對。據與會人士轉述，泛綠營的董事認為提名方式有爭議，要求韓國瑜親臨會場時，由董事們當面向他們請教問題，由於藍綠雙方僵持不下，最後投票表決，民進黨以優勢席次八比五的情況下否決盧業中人事案，執行長由現任廖達琪繼續代理。

民主基金會董監事會議按慣例三個月開一次會，預計九月再開會討論，預料藍綠將對執行長一事再度掀起角力戰。近韓人士指出，民主基金會並非封殺，而是擱置盧業中人事案，而韓國瑜最近忙立院正在處理的覆議案，還未思考下一步。未來韓國瑜是否會循立法院長韓江配模式「同進同出」，將是下一波關注重點。