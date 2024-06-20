蕭副總統：台灣放眼全球並盼與中國維持穩定經貿關係

副總統蕭美琴今天說，為強化供應鏈安全與韌性，台灣近年多方與理念相近夥伴合作、促進投資與生產據點的多元化，但這不意味台灣無意與中國維持正常穩定的經貿關係。

副總統指出，儘管存在地緣政治緊張，對部分台灣企業而言，中國提供機會，而台灣也同步透過全球多角布局、市場區隔化，確保經濟韌性與安全。

蕭副總統舉例，部分對隱私和信任有較高要求的服務，即可能移往東南亞，但同時也會有台灣企業在中國找到市場機會。台灣盼與中國維持穩定經貿關係，但不希望有安全及政治威脅涉入。

副總統是在年度「倫敦會議」（LondonConference）回應提問時做以上表示。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）今天舉行「倫敦會議」，討論區域安全、多邊組織改革、能源轉型、全球大選年對國際秩序的影響等議題，與談者及聽眾包含各國政府、國會、學術研究、非政府組織、智庫及企業代表總計數百人，蕭副總統應邀透過視訊演說，並回應聽眾及主持人「皇家國際事務研究所」亞太計畫主任布蘭德（BenBland）提問。

各界對台灣在地緣政治局勢日益複雜的情況下，如何形塑自身在全球供應鏈的角色並應對台海安全挑戰，特別有興趣。

副總統指出，過去幾年全球經濟環境發生重大變化，無論是美中貿易競爭、疫情、俄烏戰爭，都對台灣造成影響。同時，中國內部的經商環境也有顯著改變。

蕭副總統認為，台灣社會和企業一向善於應對戰略環境的改變，並積極試圖從中獲益，台灣近年經濟持續穩定成長即為明證。她並提到，隨著國際經貿環境對「信賴」的要求提升，總統賴清德也宣告全面推動「五大信賴產業」，包含半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊。

副總統指出，台灣將持續推動「新南向政策」，這是台灣國際投資多元化的一環，將觸角延伸至更廣大的太平洋區域。同時，台灣也積極往歐美拓展，台灣正經歷重大產業轉型，從強調縮減成本過渡至資本和技術密集的發展模式，因此有必要與較先進經濟體強化人才培訓、投資等連結。

蕭副總統指出，「新南向政策」以及與較先進經濟體強化連結，這兩個方向可以齊頭並進，都有助確保台灣及國際夥伴的供應鏈安全。

在增進與理念相近夥伴的供應鏈合作方面，副總統提到，隨著全球對半導體及其他科技產品的需求上升，台灣將繼續支持對有競爭力的理念相近民主國家投資，包括共同培訓人才、擴充勞動力、建構生態系、發展供應鏈。

蕭副總統指出，理念相近夥伴有機會與台灣擴大在半導體的合作，一同善用人工智慧等新興科技創造的商機。不過，重要前提包括確保經商環境的安全、基礎設施達一定水準，以及沒有透過經濟脅迫企圖在政治領域發揮影響力、「以商逼政」的文化。

至於主持人布蘭德提到，國際間部分觀察人士認為賴總統就職演說有「挑釁」意味，蕭副總統強調，挑釁的是北京；與對岸人民共創有助共同繁榮的穩定環境符合台灣利益，台灣民眾期待和平。

副總統說，台灣對「對話」持開放態度，但中華人民共和國給對話設下不合理、且違反台灣民眾民主價值的前提。

蕭副總統提及賴總統的「和平四大支柱」主張及其第四大支柱「穩定而有原則的兩岸領導能力」，其內涵即包括「不排除在基於互利、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話」。

副總統強調，台灣不會挑釁，但會堅定維護民眾所珍惜的生活方式。賴總統及台灣政府已做出維持台海現狀承諾。雖然對部分人士而言，「現狀」不是最理想狀態，卻是區域內相關利害關係人的最大公約數，也符合國際社會期待。

蕭副總統並呼籲中國領導人負起責任，一同確保台灣海峽的和平穩定、維護「現狀」，並放棄對台灣動用武力，「武力不是選項」。

演說期間，副總統提到，國際間威權政權的擴張和共謀對台灣構成嚴峻挑戰。這些政權削弱民主原則及人權，並企圖透過混合行動對其他國家施加影響力、造成不穩定，手段包括政治戰、網路入侵、經濟脅迫、軍事威嚇，民主政權需有協調一致、強健的回應。

副總統指出，台灣致力維護得來不易的自由民主，但只要中國不放棄對台使用武力、繼續軍事脅迫，台灣只能相應強化自我防衛能力。至於外界關心台灣是否有自我防衛的決心，副總統強調，台灣十分理解，只有自己展現決心，才有立場期待任何人協助。