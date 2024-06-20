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中馬聯合聲明貶抑中華民國主權 外交部嚴正譴責

中央社／ 台北20日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部今天表示，中國總理李強19日赴馬來西亞會見首相安華，雙方發布聯合聲明謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，為中國實現國家統一，馬來西亞不支持台獨」等貶抑中華民國主權論述。外交部對此不實言論予以嚴正譴責與駁斥。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，李強19日赴馬來西亞會見安華，會後雙方發布「中華人民共和國政府和馬來西亞就深化未來發展聯合聲明」，謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，為中國實現國家統一，馬來西亞不支持台獨」等貶抑中華民國主權論述。外交部對此昧於國際現狀的不實言論予以嚴正譴責與駁斥。

外交部指出，中華民國是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬。中華民國向來積極捍衛民主體制及尊重人權法治，不會因為中國威逼而退讓，更不會因為中國宣稱台灣是其一部分，就改變台灣作為主權國家的事實。

外交部呼籲，馬來西亞政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位，應以務實與開放的態度，在台馬雙方既有的良好合作基礎上，擴大台馬經貿互惠交流，對區域和平及穩定做出貢獻。

外交部

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