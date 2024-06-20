出席以色列國慶酒會 田中光：台以各領域加強合作

外交部今天指出，政務次長田中光晚間出席駐台北以色列經濟文化辦事處舉辦的「以色列獨立76週年國慶酒會」。田中光致詞表示，以色列是台灣在中東地區非能源國最大貿易夥伴，雙方未來仍將在各領域加強交流與合作。

外交部今天晚間發布新聞稿表示，田中光晚間出席「駐台北以色列經濟文化辦事處」（Israel Economicand Cultural Office in Taipei）舉辦的「以色列獨立76週年國慶酒會」。

田中光致詞時，首先向以色列人民及政府誠摯祝賀獨立76週年，並指出，台以兩國關係密切，雙方在學術、科技、環保、國防及國會等領域均有交流，訪團互訪頻密。

田中光表示，台以間迄今已簽署社福、衛生醫療、農業、教育、科技、互免簽證、度假打工及觀光等33項協議。以色列是台灣在中東地區非能源國最大貿易夥伴，去年貿易總額25.16億美元，雙方未來仍將在各領域加強交流與合作。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）致詞指出，感謝台灣政府及人民自恐攻以來對以色列的持續支持，以國人民銘感於心，以國政府近期派遣醫療小丑團赴花蓮巡迴義演，提供花蓮強震災民心靈撫慰，彰顯台以友誼及表達以色列的感謝。她表示，對於能代表以色列派駐台灣感到驕傲，相信兩國情誼將越加深厚穩固。

外交部指出，台灣與以色列是共享價值的民主夥伴，近年台以關係蓬勃發展。台灣將持續跟以色列深化經貿商務、新創科技、文化教育及觀光等領域的交流合作，增進民主自由韌性，共同因應全球威權主義的威脅。