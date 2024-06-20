快訊

覆議案決戰倒數！青鳥行動聚集立法院外聲援 晚間空拍人潮曝光

男乘客一登機就開始睡…2小時後醒來看見所在地超傻眼 爆笑反應全被錄

柯文哲雙城論壇107萬呆帳！陳佩琪發聲願繳清 籲蔣萬安以後辦都請「市長自費」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。圖／聯合報系資料照片

台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書說，若蔣市府開單，她會立刻去轉帳繳清，但請不要雙標，既然是藍綠共同制定的規定，現在共軍擾台更頻繁，「要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」

陳佩琪下午在臉書表示，這件事吵很久了，昨晚看到雙城論壇費用又被市議員拿出來說嘴，實在有些話想說。2022年至今，共軍擾台不是新鮮事，大家已經見怪不怪。既然雙城論壇是台北市和上海市特有的交流活動，如果國民黨、民進黨市議員認為共機、共艦擾台就不能辦，那大家都要遵守。

陳佩琪指出，不是只有柯文哲當市長才不准辦，否則就太雙標了，相信議員不會如此。柯文哲卸任台北市長後就沒薪水收入了，但她還持續工作有收入，還負擔得起，蔣萬安應該被這件事煩很久了，如果下令主計或出納開個繳費單來，她絕對用醫院薪資轉帳戶立刻去轉帳繳清。

陳佩琪說，她保證不會去市府作秀繳費，但也請蔣萬安跟市議員一樣，不要雙標，既然是國民黨、民進黨議員共同制定的規定，且現在共軍軍事活動更頻繁了，因此要辦雙城論壇，那都請市長個人自費就好。

陳佩琪表示，去年雙城論壇不知花了多少錢，錢是如何核銷的？請市府尊重議會，向議會說明清楚，若當年制訂的規矩是共機、共艦擾台，但只有柯文哲當市長才不能辦，那就另當別論。

柯文哲 蔣萬安 陳佩琪 雙城論壇

延伸閱讀

柯文哲批國民黨版財劃法不合理 洪孟楷籲：各自提案討論

柯文哲缺席翡翠專管通典禮水 民眾黨：記得柯政績就心滿意足

每日一停？內科停完換西門町停電 蔣萬安再喊話賴清德

台智光朝解母約方向？蔣萬安：子約問題不會用終止母約解

相關新聞

柯文哲雙城論壇107萬呆帳！陳佩琪發聲願繳清 籲蔣萬安以後辦都請「市長自費」

台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳。...

民眾黨駁台灣記者協會聲明 否認與國民黨共推法案

台灣新聞記者協會19日發5點聲明、3點呼籲，指國民黨、民眾黨共推衛星廣播電視法修法充滿荒謬、矛盾。台灣民眾黨團今天傍晚聲...

英王官方生日酒會 英駐台代表：續創台英關係進展

英國在台辦事處今天舉辦英王官方生日酒會，駐台代表鄧元翰指出，如同在前總統蔡英文任內建立密切富成效的台英關係，會繼續與總統...

黃國昌指台綠淪酬庸工具 台鹽：已移送檢調查察

民眾黨立委黃國昌今天指出，政府成立台鹽綠能是為了推動能源轉型，卻成為酬庸綠營權貴的工具，不僅弊案重重，更導致台綠嚴重虧損...

孫曉雅卸任前赴立院拜會 韓國瑜送法藍瓷瓶、民眾黨送聚寶盆

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，今天赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，韓國瑜、孫曉雅兩人握手致意，會中...

政院明擬拍板新住民專法 設專責單位召開協調會報

台灣新住民及其子女近百萬人、移工近77萬人，行政院預計明日通過「新住民權益保障法」，明定政府應設專責單位或置專人，辦理新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。