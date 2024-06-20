柯文哲雙城論壇107萬呆帳！陳佩琪發聲願繳清 籲蔣萬安以後辦都請「市長自費」
台北市前市長柯文哲卸任前舉辦的最後一場雙城論壇，因違反台北市議會附帶決議，議會不予核銷新台幣107萬元費用，至今成為呆帳。柯文哲妻子陳佩琪今天在臉書說，若蔣市府開單，她會立刻去轉帳繳清，但請不要雙標，既然是藍綠共同制定的規定，現在共軍擾台更頻繁，「要辦雙城論壇，都請市長個人自費就好。」
陳佩琪下午在臉書表示，這件事吵很久了，昨晚看到雙城論壇費用又被市議員拿出來說嘴，實在有些話想說。2022年至今，共軍擾台不是新鮮事，大家已經見怪不怪。既然雙城論壇是台北市和上海市特有的交流活動，如果國民黨、民進黨市議員認為共機、共艦擾台就不能辦，那大家都要遵守。
陳佩琪指出，不是只有柯文哲當市長才不准辦，否則就太雙標了，相信議員不會如此。柯文哲卸任台北市長後就沒薪水收入了，但她還持續工作有收入，還負擔得起，蔣萬安應該被這件事煩很久了，如果下令主計或出納開個繳費單來，她絕對用醫院薪資轉帳戶立刻去轉帳繳清。
陳佩琪說，她保證不會去市府作秀繳費，但也請蔣萬安跟市議員一樣，不要雙標，既然是國民黨、民進黨議員共同制定的規定，且現在共軍軍事活動更頻繁了，因此要辦雙城論壇，那都請市長個人自費就好。
陳佩琪表示，去年雙城論壇不知花了多少錢，錢是如何核銷的？請市府尊重議會，向議會說明清楚，若當年制訂的規矩是共機、共艦擾台，但只有柯文哲當市長才不能辦，那就另當別論。
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