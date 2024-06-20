英王官方生日酒會 英駐台代表：續創台英關係進展

英國在台辦事處今天舉辦英王官方生日酒會，駐台代表鄧元翰指出，如同在前總統蔡英文任內建立密切富成效的台英關係，會繼續與總統賴清德行政團隊，開創令人振奮的台英雙邊關係進展。

英國在台辦事處晚間在台北晶華酒店舉行英國國王查爾斯三世（Charles III）官方生日慶祝酒會，邀請各界人士與會，英國在台辦事處代表鄧元翰（JohnDennis）、立法院副院長江啟臣、國民黨主席朱立倫、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人出席同慶。

鄧元翰致詞時指出，過去1年來，台英雙邊關係達成許許多多值得慶祝的新進展，這些都是建立在既有的基礎之上；台灣與英國在去年秋天簽署至關重要的「提升貿易夥伴關係協議」，首先專注於投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排等3大領域。

鄧元翰提到，查爾斯三世日前公開罹患癌症的診斷結果，這舉動相當了不起，還呼籲人們要記得檢查自己身體，是否有出現任何罹癌症狀。

他指出，查爾斯三世2週前還出席二戰諾曼第登陸（D-Day）紀念活動時，和退伍軍人進行面對面互動，這場發生在80年前的諾曼第登陸，是民主國家陣營展開艱鉅努力，從納粹暴政中解放世界的起點。

鄧元翰提到，查爾斯三世持續堅定支持許多社會和環保計畫，以及藝文活動，這一切都需要堅決努力，找出議題中最好且最具成效的部分，並激勵其他人共同堅持不懈地追求此一目標。

他表示，因為同樣的堅持不懈參與，以及對共同價值的追求，這也是台英關係的驅動力。英國和台灣都勇於針對重大全球議題發聲，包括烏克蘭戰爭，還有台海和平與穩定的必要，不可威脅或使用武力或脅迫。

鄧元翰說，台英不斷深入交流想法，尋求彼此聯繫和共同行動的機會，合作的領域不斷增加，英國支持台灣有意義參與國際組織，並透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）共同主辦多項研討會。

鄧元翰在致詞時也向林佳龍表示，會繼續和總統賴清德行政團隊所有成員，一起開創令人振奮的台英雙邊關係進展，就像過去在總統蔡英文任內，建立密切且富成效的聯繫。

鄧元翰指出，時值英國人等待自己國家即將登場的大選，他非常有信心，可以期待英國和台灣在全世界採取不斷強化的共同行動模式，明年將會有更多值得慶祝的事。

英國在台辦事處主辦「英國國王查爾斯三世華誕慶祝晚會」，20日晚間在台北晶華酒店舉行，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）（圖）為活動致詞。圖／中央社

英國在台辦事處20日晚間在台北舉行「英國國王查爾斯三世華誕慶祝晚會」，英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）（前右）迎接前來參與晚會的外交部長林佳龍（前左），兩人互相寒暄致意。圖／中央社