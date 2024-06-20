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黃國昌指台綠淪酬庸工具 台鹽：已移送檢調查察

中央社／ 台北20日電
民眾黨立委黃國昌（圖）今天召開記者會，痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」，指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電。記者林俊良／攝影
民眾黨立委黃國昌（圖）今天召開記者會，痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」，指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電。記者林俊良／攝影

民眾黨立委黃國昌今天指出，政府成立台鹽綠能是為了推動能源轉型，卻成為酬庸綠營權貴的工具，不僅弊案重重，更導致台綠嚴重虧損。他呼籲，除檢調徹查外，新上任的經濟部長郭智輝也應好好整頓台綠弊端。

台鹽晚間發布聲明指出，黃國昌所提疑慮事項，已將相關資料，移送檢調單位查察。台鹽指出，台綠公司已針對有關事項提出告訴，期能經由有偵查權限的檢調機關介入進一步調查，以查悉案情全貌，台鹽與台綠公司會持續與檢調單位合作，共同維護公司權益。

針對台綠公司虧損問題，台鹽公司表示，將依照金管會公開發行公司建立內部控制制度處理準則、公司法等相關法規與台鹽公司子公司管理辦法等規範，並本著公司治理原則，積極督導台綠公司改善經營狀況，並協助台綠公司強化內部治理及開源節流，設法提升經營績效，轉虧為盈，以保障公司權益。

有關台鹽委託台綠公司執行的高雄市路竹光電案場工程款支付事宜，台鹽指出，已完成前5期付款，目前正針對爭議事項協調，將依合約辦理驗收及支付尾款事宜。

黃國昌今天上午舉行「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會。

黃國昌指出，為推動能源轉型，台鹽設立子公司台鹽綠能（台綠），卻成為酬庸綠營工具，包含前民進黨中執委陳啟昱、前內政部政次吳容輝擔任董事長、英系與力暘體系的吳博鑫擔任總經理、前嘉義縣府新聞處長劉孋瑩任行政管理處長。

黃國昌指出，政府推動綠能是拿納稅人的錢，絕對不是民進黨的黨產，不能再讓綠營權貴胡搞瞎搞下去。他呼籲，除了檢調應徹查外，郭智輝也應正視問題，好好整頓台綠弊端。

民進黨 郭智輝 黃國昌

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