孫曉雅卸任前赴立院拜會 韓國瑜送法藍瓷瓶、民眾黨送聚寶盆

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅即將卸任，今天赴立法院拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，韓國瑜、孫曉雅兩人握手致意，會中韓國瑜送上法藍瓷瓶、民眾黨送阿里山聚寶盆，由於會議全程不公開，孫曉雅在離去時面對媒體詢問是否擔心軍購案等，孫曉雅僅說「堅定支持立法院」後離去。

韓國瑜、江啟臣今天接見即將卸任的AIT處長孫曉雅，由於上次韓國瑜接見孫曉雅觸碰到對方雙臂，遭綠營批評沒有國際禮儀，今日韓國瑜特別小心兩人僅握手致意。民進黨立委王定宇、國民黨立委柯志恩、國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啟楷等人與會參與。

柯志恩會後表示，雙方互動非常地融洽，韓院長也充分表達，對孫曉雅處長離開台灣後，希望她有機會還能回到台灣來，孫處長也特別提到已經打包好行李，別給她太重的禮物，因此韓院長送一個小花瓶給對方。張啟楷則說，孫曉雅對台灣貢獻很多，三黨都來歡送她回美國，民眾黨送她阿里山聚寶盆，代表著滿滿的祝福與謝意。