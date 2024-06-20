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政院明擬拍板新住民專法 設專責單位召開協調會報

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院將提新住民專法草案至立法院審議。移民移住人權修法聯盟、南洋台灣姊妹會、新二代留聲機、桃園群眾服務協會日前提出諸多訴求。圖／移民移住人權修法聯盟提供
行政院將提新住民專法草案至立法院審議。移民移住人權修法聯盟、南洋台灣姊妹會、新二代留聲機、桃園群眾服務協會日前提出諸多訴求。圖／移民移住人權修法聯盟提供

台灣新住民及其子女近百萬人、移工近77萬人，行政院預計明日通過「新住民權益保障法」，明定政府應設專責單位或置專人，辦理新住民相關事宜，並召開新住民事務協調會報、設置新住民發展基金，推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境等。

立法院內政委員會上周初審通過「新住民基本法」、「新住民權益保障法」草案，但法案名稱、保障對象、專責機構等關鍵條文未達共識，會上決議，要求行政院於21日將相關草案送立院審議，再至朝野協商併案討論。

行政院已於2015年成立新住民事務協調會報，每6個月開一次會；內政部並設置新住民發展基金，若民間團體或各級政府機關公務預算不足支應，可向基金管理會申請補助。

根據行政院會議程，內政部明將擬具「新住民權益保障法」草案。據悉，草案適用對象包括婚姻移民、技術移民、投資移民，保障對象並及於新住民子女；明定政府應設專責單位或置專人，推動辦理新住民相關事宜，並將新住民事務協調會報入法，且每5年進行調查，瞭解新住民實際現況。

針對經費來源，草案中明定要設置新住民發展基金，成為該基金的法源依據，基金用途為推動新住民與其子女及家庭照顧輔導服務、人力資源培訓及發展、無障礙語言環境、建構多元文化社會，整合政府及民間資源。

為追求新住民友善環境，草案亦有明確規定，比如政府應辦理新住民照顧服務措施，並輔導其子女，並保障新住民勞動權益、提供關懷扶助措施、通譯服務、使用媒體，及鼓勵提供新住民語言學習、促進新住民相關研究、投入公共參與。

內政部 婚姻 新住民 移工 立法院 行政院

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