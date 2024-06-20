澳洲推未來製造 駐澳代表：台澳氫能合作具前景

澳洲推「未來澳洲製造」計畫，擴大投資再生能源，爭取對關鍵礦產控制。駐澳洲代表徐佑典說，台、澳氫能合作具前景，而這項計畫也為台灣提供澳洲關鍵礦產供應鏈的下游製造機會。

澳洲邁向2050淨零目標，工黨政府推出「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）計畫，擴大投資再生能源，宣誓成為「再生能源大國」，同時修正外國投資框架，爭取對關鍵礦產供應鏈掌握，一般認為是要抵制中國對關鍵礦產供應鏈的控制。

徐佑典18日接受記者訪問，分享他的觀察和期待，表示澳洲是能源大國，除了太陽能和風電外，氫能「綠氫」也是備受關注的領域。

徐佑典說，近年來許多台灣學商界人士，包括中央研究院院長廖俊智參訪澳洲了解氫能的研發、應用及商業化前景。雖然氫能技術尚處於起步階段，許多問題如競爭力、商業化及運輸便利性尚待解決，但這正是台灣可以發揮科學研究實力的地方。台澳今年5月簽署的科技合作協議（STA），為雙方在氫能領域的研發合作奠定基礎。

徐佑典說，這幾年日本、韓國等都在澳洲氫能展開投資，儘管台灣起步較晚，但已有台灣公司與澳洲氫能公司簽署合作備忘錄（MOU），展示台灣與澳洲合作氫能的潛力。台灣企業能透過科技幫助澳洲氫能公司解決技術難題，例如廢水處理等，實現互利共贏。

在關鍵礦產方面，徐佑典提到，台灣目前在澳洲的關鍵礦產供應鏈中沒有顯著角色，主要是從韓國、日本及中國進口提煉過的產品來製造，而非參與提煉或精煉過程。現今沒有太多廠商對精煉有興趣或能力，這使得台灣在這領域的角色較有限。

徐佑典說，澳洲政府推出「未來澳洲製造」政策，為台灣提供澳洲關鍵礦產供應鏈的下游製造機會。

他說，澳洲幅員廣大、人口不多，製造業仍不成熟。台灣廠商有電網供電軟體設計能力、也有廠商對投資澳洲的電池及充電樁設計表達興趣，已有幾家台灣廠商通過駐澳代表處尋求合作夥伴。

徐佑典也說，台灣在自動化方面具備優勢，可以幫助澳洲提高製造業自動化程度。今年5月台灣有自動化廠商前往西澳尋求合作機會，可望加強兩國在自動化領域的合作。