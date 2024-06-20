北一女樂儀旗隊將赴加演出 賴清德授旗盼為國爭光

賴清德總統今天接見「北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生」暨授旗儀式，肯定北一女樂儀旗隊演出精采，多次代表國家出訪表演，贏得佳績，為國爭光。賴總統並希望此行能增廣見聞，把台灣的好傳遞給國際社會，也把國際社會的好帶回台灣。

賴總統致詞時表示，台北市立第一女子高級中學樂儀旗隊可說是鼎鼎大名，一直以精采演出聞名，也多次代表國家出訪表演，並贏得好成績，為國爭光。他很高興今天能在總統府與大家見面，府內同仁也都很期待看到北一女的表演。

賴總統提到，剛才北一女樂儀旗隊的表演時間雖短，但非常精彩，帶給總統府與過往不一樣的氛圍。北一女中之所以受到如此肯定，是因為品學兼優且文武兼備，不僅在國內獲得肯定，並在國際社會贏得讚賞，這也是大家辛苦共同努力的結果。

賴總統指出，再過幾天，北一女樂儀旗隊就要在師長的帶領及家長的協助之下，前往加拿大參加「2024台灣加拿大藝術文化節」以及「卡加利牛仔節」。「卡加利牛仔節」已經有112年歷史，每年參加民眾都超過100萬人次，線上累計觀看轉播的觀眾更超過1億人次，是國際知名活動，北一女樂儀旗隊能受邀參加做最精彩的演出，真的是不容易，他要表達肯定之意。

賴總統表示，「台上一分鐘，台下十年功」。北一女樂儀旗隊不僅在平日課餘時間，甚至在假日、寒暑假，都不畏風雨辛苦練習，這種精神與意志力令人欽佩，亦為年輕人學習的榜樣。

賴總統希望，北一女同學把握這次赴加拿大表演的機會，多看、多學習，把台灣的好傳遞給國際社會，也把國際社會的好帶回台灣；希望此行讓大家增廣見聞，對未來的人生有更多的幫助，並祝福一路平安順利、載譽歸國。