民眾黨駁台灣記者協會聲明 否認與國民黨共推法案

台灣新聞記者協會19日發5點聲明、3點呼籲，指國民黨、民眾黨共推衛星廣播電視法修法充滿荒謬、矛盾。台灣民眾黨團今天傍晚聲明，台灣新聞記者協會昨發聲明稱藍白「共推法案」並非事實。

台灣民眾黨團聲明指出，台灣民眾黨團堅持一貫立場，修法效力不得溯及既往，法律修訂也不應專門為個案服務。「執照定期換發審查」乃是確保衛星廣電事業產業體制健全、進步，並依法受監督管理的重要原則。

台灣民眾黨聲明指出，台灣民眾黨團「反對執照期限無限延長」，因為此舉將失去淘汰劣質媒體的機制，台灣民眾黨團也不會支持訂有這項條款的法律提案，台灣民眾黨的主張藉由「股權揭露」、「採購、補助與廣告收入」等資訊公開，以提升公眾資訊透明度、確保新聞專業自主。

台灣民眾黨團認為，媒體應該要有「資訊揭露義務」，避免執政黨以標案採購、新聞及節目置入性行銷方式，變相控制新聞，扼殺台灣媒體第四權獨立發展空間；或假公共之名豢養政媒學幫派，使黨政金黑手伸入公媒，變成「民進黨央視」。