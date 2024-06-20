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卓榮泰將每月視察花蓮重建 擬再提新振興方案

中央社／ 台北20日電

行政院官員今天說，花蓮重建是行政院長卓榮泰上任第一個月施政重點之一，除親自擔任「0403震災復原重建方案」專案會議召集人，未來也將每個月固定至花蓮視察重建進度，且擬提出更多振興花蓮方案。

卓榮泰率領的內閣今天就任滿月，行政院官員對媒體表示，首月施政重點包含拚5打（黑、金、槍、毒、詐）、7安（維護治安、食安、道安、公安、校安、居安、網路安全）顧治安，以及加速花蓮重建，做災民和地方後盾，還有迅速落實國家希望工程政見，讓民眾心安。

花蓮重建部分，官員說，卓榮泰除親自擔任「0403震災復原重建方案」專案會議召集人，未來每個月也會親自率領團隊到花蓮第一線關心重建情形，全面支持花蓮，22日就將親赴現場。

官員說，花蓮重建經費將近新台幣300億元，已推出各類花蓮旅遊振興方案，後續將研擬提出更多振興方案。

至於5打7安，官員表示，政院全力推動打詐4法，卓榮泰積極視察打詐、反毒第一線人員，盼用積極行動打造台灣成為安全之島；另外，為增加消防人力、物力，提升消防權益，行政院會也已通過消防法職安專章；卓榮泰並數次召集會議，討論強化行人與道路安全，要求持續推動永續提升人行安全計畫，以及推出道安總動員平台積極回應民眾意見；此外，卓榮泰上任第一份公文就是要提升食安檢驗量能。

談到落實國家希望工程，官員指出，為落實居住正義，內政部已核定社會住宅興辦計畫第3次修正，用實際興建成本計算補助款，鼓勵地方政府積極興建；勞動部也持續挹注勞保基金，基金水位首度破兆元，盼讓勞工安心；為擴大醫療投資打造健康台灣，衛福部陸續啟動AI醫療照護研究計畫，希望協助患者建構風險分級與預測模型。

卓榮泰 花蓮 行政院

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