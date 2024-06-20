蔡英文幫Maru過16歲生日 讚愛犬是生命鬥士

前總統蔡英文卸任滿1個月，她今天幫愛犬Maru慶祝16歲生日，並在臉書發文表示，因為年紀的關係，Maru身體不舒服，但還是展現堅定的意志，「祝福Maru生日快樂，痛痛飛走」，稱讚家中兩隻老狗Maru、Bunny都是生命鬥士。

蔡英文下午在臉書發文表示，今天是Maru的生日。她家兩隻老狗Maru、Bunny都是生命鬥士。前陣子，Bunny的身體有些狀況，但是Bunny很努力地撐過來了。

她表示，Maru也因為年紀的關係，儘管身體不舒服，還是展現堅定的意志，今天一家人幫Maru過16歲的生日。

蔡英文說，擔任照顧者，是件不簡單的事。被照顧者，也總是希望能再努力撐一下，與身旁的家人，一起留下最好的回憶。不論是照顧者，還是被照顧者，大家都辛苦了，也祝福Maru生日快樂，痛痛飛走。