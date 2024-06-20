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核電廠是否延役 彭啓明：要有共識、核廢妥善處理

中央社／ 台北20日電
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德昨天回應核電廠是否延役議題時指出，可在新設任務編組委員會研議。環境部長彭啓明今天說，以過去經驗看，核廢料要妥善處理、確保安全，還要大家有共識才能往下走。

賴總統昨天宣布成立並將親自領軍「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大任務型編組委員會。第四天然氣接收站以及核電廠是否延役備受關注，賴總統表示，未來可在委員會好好溝通，研究解決方案。

針對核電廠是否延役議題，彭啓明接受媒體聯訪時指出，環境部遵照環境基本法的非核家園體制，當然核能如果要延役或處理，以環境部過去經驗來看，核廢料必須要妥善處理、確保安全，另外，要大家有共識，才能往下走、前進。

彭啓明並說，以氣候變遷角度來說，未來新的核能是面對氣候變遷選項之一，就和氫能等新能源一樣，還要等一段時間研發、運行成熟，所以以現在氣候變遷的角度來看，還是要快速發展綠能以獲新能源為主。

關於第四天然氣接收站可在新設任務編組委員會研議，媒體提問四接尚待環評審查，此舉是否會有行政干預之虞。彭啓明表示，環評由專家審查，他不能決定過或不過，還是要以審查委員的專業意見審查。

彭啓明重申，政策上要不要用，可以有廣泛溝通的平台，「國家氣候變遷對策委員會」是對未來能源政策上位型的討論，執行上會回到專業審查，不會受到任何壓力影響。

彭啓明 核電 氣候變遷

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