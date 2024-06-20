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柯文哲批國民黨版財劃法不合理 洪孟楷籲：各自提案討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報資料照片

近期針對「財政收支劃分法」，國民黨團、民眾黨團皆提出修法版本，民眾黨主席柯文哲卻說國民黨版不合理，民眾黨版可折衷。國民黨團書記長洪孟楷今（20）日表示，都有提出版本本就要進入委員會討論，民進黨若也提出自己的版本，只要能夠討論，可以取得折衷版。

關於財劃法修法，柯文哲昨日表示，民進黨一分錢不給，當然不對，國民黨版要拿新台幣5700億元不合理，民眾黨版以每年平均超徵的2000多億元撥給地方，可以取得折衷。

洪孟楷說，藍白黨團都有提出版本，提出來本就要進入委員會充分討論，了解各縣市的想法跟需求。民進黨只是一昧杯葛，難道不認為中央對地方應多些關愛眼神？

洪孟楷指出，2012年民進黨團就有開過記者會，時任台南市長、現任總統賴清德也呼籲要修財劃法，民進黨要不要也提出自己的版本，共同坐下討論。只要能夠討論，三黨團都有版本的話，可以取得折衷版本。民進黨團要不要面對現實，面對過去在野時的主張跟現在執政的不同嘴臉，這才是國人重視的議題。

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