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郭智輝重申沒有缺電 7月起公告用電量讓大家安心

中央社／ 台北20日電
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片

近期停、跳電事件頻傳，電力供應再度引發關注。經濟部郭智輝今天在立法院受訪時重申，「沒有缺電」。他並表示，將從7月起完全公告有多少電、會用到多少電，全部公開給民眾了解，讓大家可以安心。

立法院全院委員會今天繼續審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第5章之1章名及第141條之1條文等覆議案，行政院長卓榮泰列席說明，部會首長也與會。

郭智輝在立法院接受媒體聯訪回應電力供應問題時說，已經講過很多次「並沒有缺電」，為了讓大家能夠了解，經濟部將把7月到12月，每個月充分供電的基載電力，每天維修降下多少電，會供應多少電，公告給民眾了解，讓大家可以安心。

郭智輝說，完全公告有多少電、會用到多少電，包括夏天會用多少電，10月份為了降碳會用多少電等，全部公開，讓大家能夠了解，再請大家指教。

另外，據媒體報導披露，郭智輝昨天上午在一個國立大學eMBA校友群組中轉發一則政論節目片段，並附上訊息「好恐怖啊！聽完明居正教授…中共所安排的布局，原來台灣國家的立院早就在中共掌控中！」等文字。

對於轉發政論節目片段及訊息惹議，被問到是否認同明居正相關言論才轉發，郭智輝今天受訪時澄清，收到訊息後沒有完全看完就轉發，「這是我的壞習慣，以後會很謹慎」。郭智輝表示，他只是轉發，上面文字不是他寫的，不是他的意見，自己只是轉發，後來有收回，以後轉發會更謹慎。

台電 立法院 經濟部 郭智輝

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