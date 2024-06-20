【重磅快評】委員會治國 賴清德以習近平為師？

柯文哲以毛澤東為師，但毛澤東與柯文哲俱往矣！賴清德以習近平為師，才是與時俱進。中國已經是「習近平新時代」的中國，台灣即將是「信賴新政」下的「時代新台灣」。

賴清德就職滿月，宣布成立氣候對策、健康台灣和全社會防衛三大委員會，親自領軍，凌駕行政院之上。人們卻在其中依稀彷彿看到習近平「小組／委員會治國」的影子。

習近平之前的胡錦濤時代，中共中央政治局是「九龍治水」，常委分工各管一攤，胡錦濤只能是一個領導集體中的相對弱勢總書記。習近平上台後藉由既有或新設領導小組和委員會，親任組長和主任，解決「九龍治水，各管一攤」的亂象，尊定領導核心的地位。

深化改革、國家安全、外事工作、對台工作、依法治國、網路安全、軍民融合、軍隊改革、治安、財經、審計、教育……，中共各領導小組和委員會廣泛跨越各系統領域。習近平就透過領導小組和委員會集中權力，完成對黨、國家與社會的控制，最後定於一尊，修憲延任。

賴清德邀不來習近平共嚐珍奶配蝦仁飯，但習近平「小組／委員會治國」，有為者亦若是！

賴清德的權力黑手雖在立法院門口被韓國瑜擋住，只能下令要綠委反守為攻，並號召青鳥飛越國會，但還是可以伸進行政院。閣揆已是賴任命，閣員也由賴欽點，賴猶嫌不足，還要成立三大委員會。

但三大委員會，與政院組織重疊，與政院職權競合，甚至與政院主張衝突；而委員會有閣員無閣揆，又儼然對政院監軍。

例如，賴清德領導的國家氣候變遷對策委員會，與卓榮泰領導的行政院國家永續發展委員會，是什麼關係？氣候對策會納入副閣揆鄭麗君，已有監軍味道；再加上擁核的童子賢，看在非核的卓榮泰眼裡，是什麼滋味？更何況閣揆差點是童子賢，原本沒卓榮泰的份。

健康台灣推動委員會納入賴清德恩師陳志鴻和政委陳時中。陳時中督導衛福部，與衛福部長邱泰源既有瑜亮情結，也相互制衡。陳志鴻加上陳時中，邱泰源說什麼話、推什麼政策，都要小心被「校正回歸」。

至於全社會防衛韌性委員會，國防本是總統職權，但委員會的重點卻在「全社會」，也就是把手伸進社會，從基礎設施、通訊、醫療到全民動員，包山包海，全面掌控。尤其沈伯洋和黑熊學院可以橫著走了。

賴清德其實沒有習近平的黨政條件與社會土壤，雖然已是有權無責的總統，還想繼續擴權，變成太上閣揆，加上其偏聽與偏執的政治性格，恐怕會成為民主的隱憂與國安的風險。