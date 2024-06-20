綠色戰略辦公室揭牌 彭啓明稱是永續長統合執行

總統賴清德昨宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」。環境部長彭啓明今天為「綠色戰略辦公室」揭牌並稱是永續長角色，將承上支持氣候變遷對策，跨部會統合促行政體系執行對策。

環境部以任務編組方式成立「綠色戰略辦公室」，今天由彭啓明揭牌；由政務次長葉俊宏擔任召集人、政務次長施文真擔任副召集人，以及氣候署長蔡玲儀兼任執行長，並調派環境部及所屬機關熟悉業務者執行工作。

彭啓明曾在多次受訪時提及全球跟台灣要達到2050淨零碳排很難，需彎道超車、用新的做法努力嘗試；對於新成立「國家氣候變遷對策委員會」、「綠色戰略辦公室」，之於原已設置的行政院永續發展委員會等，他鄭重否認會疊床架屋，強調是從新的結構蓋新的大房子來涵蓋過去的一切，由上到下來做比較快。

他說，未來「綠色戰略辦公室」會扮演對環境部內部及對外跨部會的協調，例如總統府提出的綠色成長戰略包含綠色跟數位雙軸轉型，就需統合各部會來推動；綠色醫療也要跟衛福部對談做法；綠領人才則要跟教育部、勞動部協談；綠色金融則是跟金管會溝通；推動淨零，環境部是重中之重，協調、互動需要跨部會合作。

彭啟明並將之比喻為企業的永續長，他說，就跟「綠色戰略辦公室」的角色一樣，預算沒有很多，分散在所有業務單位，而永續長一定要扮演承上啟下跨部門做連結的工作，承上支持總統府上位因應氣候變遷的戰略對策，並要扮演統合各方意見、評估小組做介接的角色，這就是「綠色戰略辦公室」要做的事。

他重申，全球成功案例都由元首擘劃由上而下對策的作法，像是美國、日本、韓國、歐洲國家都有由總統或總理成立氣候變遷委員會的作法，一條鞭處理，台灣過去相關行政層級蠻多的，樂見賴清德願意跳下來做，重新架構更好的組織，未來每季召開一次，就他所知，預計7月底就要召開「國家氣候變遷對策委員會」。