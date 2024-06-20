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健保點值之爭 邱泰源：一年內保證滿意且不漲保費

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長邱泰源則說，急重症是醫療體系中最關鍵部分，衛福部會持續檢討，讓急診醫護環境更好。記者林琮恩／攝影
衛福部長邱泰源則說，急重症是醫療體系中最關鍵部分，衛福部會持續檢討，讓急診醫護環境更好。記者林琮恩／攝影

健保給付點值偏低，國民黨立委陳菁徽、蘇清泉針對「健保法」第62條提出修正，提出保障點值每點0.95元或1元。由於修法沒有共識，昨舉行第二次黨團協商，但朝野仍無共識，協商再度破局。衛福部長邱泰源今表示，保障點值不是改善醫護執業環境的唯一方式，但承諾在一年內讓點值達到各界滿意的程度，且明年不會調整健保費率。

衛福部預估明年健保總額成長率出爐，成長率低推估為3.521%、高推估5.5%，健保總額將達9112億至9286億元，確定突破9千億元，健保財務日漸吃緊，是否調漲保費費率引發討論。

邱泰源表示，目前健保安全準備金超過1個月，依法明年仍不必調整健保費率，但會朝向「多元微增」方式，藉由多種管道增加健保財源，例如該以公務預算處理的醫療項目，衛福部正盤點由健保制度中刪去。

至於保障點值的討論，邱泰源表示，要改善醫護工作環境，保障點值非唯一解方，醫療體系改革必須同時並進，自己有信心能在一年內讓健保點值，達到「大家滿意的程度」。

另，賴清德總統昨宣布總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，被詬病是疊床架屋，恐致行政權責難以區分。邱泰源表示，目前行政部門溝通一切順暢，政策方向一致，「這就是偉大的行政部門、創新的模式，請大家拭目以待。」

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