數位部、法務部民調滿意度低 學者：兩部會應加強打詐

「內閣滿意度較低的數位部、法務部多與詐騙有關，政府要推出更多具體措施打詐！」學者曾冠球與陳俐甫20日如此分析新台灣國策智庫的民調。陳俐甫也說，民眾希望國會和解、且賴清德滿意度仍高，應把握蜜月期、更積極調解國會衝突。曾冠球也說，年輕人支持藍白方案仍有一定比例，執政黨不可輕忽。

可開闢政策新戰場

新台灣國策智庫20日的民意顯示，法務部長鄭銘謙的滿意度43%、不滿度26%、無意見30.8%；數位部長黃彥男滿意度39.2%、不滿度27.3%與33.5%無意見，滿意度都在。師大公民教育與活動領導學系教授曾冠球分析，這兩個部會滿意度較低，可能是因為官員能見度較低，還有民眾普遍認為打詐要由這兩個部會負責有關。

「新政府不能一直困在國會改革！」真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫說，賴清德滿意度還有56.8%，民眾對國會的不滿度59.9%，代表民眾雖然不滿國會，但對總統還是有期待，因此呼籲賴清德也要主動出擊，以總統的高度設法化解朝野之間的對立，他認為近日賴清德要設立3大委員會就是很好的嘗試。

年輕人不都挺綠

陳俐甫也說，民眾還是對政府打詐無能為力感到不滿，而前數位部長唐鳳也為此承受很多不滿，在新內閣尚未有重大動作下，黃彥男也遭受池魚之殃。但也有81%民眾希望國會儘速和解，因立法院長韓國瑜的滿意度44.1%、不滿49.5%，代表韓國瑜比較希望國會和緩的態度較受民眾支持，呼籲藍白黨團也要好好思考目前激進的路線能否持續。

「年輕人不是都支持綠營！」曾冠球提醒，20到39歲中，支持綠營的比例45%，但支持藍白也有40%，民進黨雖然有鞏固好基本盤，但未來如何擴大支持度還需要多集思廣益。凱達格蘭基金會執行長陳致中也說，賴清德應該思考不失去原則，卻又可以化解朝野對立的方式，例如國是會議等來和緩對立氛圍。

【更多精采內容，詳見 】