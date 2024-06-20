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戰新北李四川最強？民調「不能說的秘密」 郭正亮：很尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市副市長李四川。記者曾吉松／攝影
台北市副市長李四川。記者曾吉松／攝影

藍綠白積極布局2026地方選舉，其中新北市的部分，外界都相當關注國民黨將由誰接棒侯友宜。最新民調顯示，現任台北市副市長的李四川支持度獲得壓倒性的領先，而侯友宜屬意的接班人，現任新北市副市長的劉和然最低。但此份民調僅在藍營內部流傳，並未對外公開，對此，前立委郭正亮揭密，「因為太尷尬了」。

近日一份由中廣、民意調查協會所做的民調顯示，2026年新北市長選舉，國民黨的潛在候選人中，以現任台北市副市長的李四川最具競爭力，支持度高達37.26%，遠勝另兩位可能人選洪孟楷（14%）及現在新北市副市長劉和然（5.14%）。但若民眾黨立委黃國昌參戰，民進黨潛在的候選人唯有海基會董事長鄭文燦，才能險勝李四川0.13個百分點。此份民調為中廣內參民調，並未正式對外公開。

對於民調不公開，前立委郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中表示「我知道秘密」。他說這則民調是在5月24日到27日做的調查，其中有一題是針對國民黨新北市長人選調查，對象有洪孟楷、劉和然及李四川，結果顯示劉和然的支持度不如預期，只有個位數。

郭接著說，「你知道嘛，因為中廣老闆趙少康，那劉和然是侯友宜內定的人選，趙少康跟候友宜兩個人搭檔過，這不是有點尷尬嗎？」所以就沒有公布，拖了20多天才曝光。

對於民調結果，郭正亮表示或許有些人認為現在距離2016年尚早，劉和然還沒有開始起跑，「可是政治這種東西，恐怕不能這樣講吧」。郭舉例侯友宜當年第一次參選新北市長時，個人支持度遙遙領先同黨人士，而且侯也自知自己極有可能參選，在朱立倫任期最後兩年，勤於跑攤、剪綵，認真的程度有如正式選舉，「你劉和然有做這件事嗎？為什麼你的能見度出不來？」

針對李四川，郭正亮也直言「他運氣好」，因為李曾擔任韓國瑜的副市長，政策執行力對韓國瑜的支持度助力甚大，獲得韓粉的認同，「韓粉是全國性的，所以這次就完全反映出李四川在韓粉心中的地位」，雖然李四川本人感覺沒有意願參選，「我相信川伯最後還是會被說服的啦」。

侯友宜 劉和然 李四川 洪孟楷 郭正亮

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