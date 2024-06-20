稱台鹽綠能慘賠、綠營權貴狂撈 黃國昌籲檢調追異常金流

台灣民眾黨團追蹤台鹽綠能案，今天黨團總召黃國昌舉行記者會，批國家成立的台鹽綠能慘賠，酬庸的「綠友友」卻撈好撈滿，籲新上任的經濟部長郭智輝，不能再讓綠營權貴胡搞瞎搞下去，拿納稅人錢成立的公司，絕對不是民主進步黨的黨產，檢調也應徹查到底。

台灣民眾黨前立委陳琬惠擔任立委期間爆台鹽綠能案，卸任後黨內立委黃國昌繼續追蹤，今天再開記者會，指政府為推動能源轉型，台鹽成立子公司「台鹽綠能」，但前民進黨中執委陳啟昱、前內政部政次吳容輝擔任董事長、英系與力暘體系的吳博鑫擔任總經理、嘉義縣府新聞處前處長劉孋瑩任行政管理處長，酬庸一片綠油油。

黃國昌批評，酬庸綠營權貴的結果，導致弊案一籮筐，更使台綠嚴重慘賠。攤開台綠的財報，資本額3.7億的台綠，去年狂虧損2.5億，其中令人瞠目結舌的是，營業損失從2022年的79萬大幅增長到2億1711萬，今年第一季也持續大虧5500萬，股本已經快全部虧光。

黃國昌批評，國家的台鹽綠能慘賠，綠營權貴卻狂撈。陳啟昱、蘇坤煌任董事長與總經理的第一階段，除不甩經濟部的反對，引入包含鴻暉國際、承暘光電、瀧鋌水泥以及承暘光電等綠營色彩濃厚的4大民股，還在嘉義義竹的漁電共生案場，簽下莫名其妙的不平等合約，「其中有3個民股都在該案場分到一杯羹。」

黃國昌出示陳啟昱兒子任職的鴻暉國際與禧壹公司於台南七股漁電共生案場的契約，「鴻暉竟然宣稱搞定台綠，到底誰給鴻暉這種權力？」又為何鴻暉能打著台綠的招牌在外面收地，結果錢全被鴻暉賺走？如此嚴重的利益輸送，並有違台綠利益的情事，在經濟部的調查報告中竟然隻字未提。

黃國昌指出，當此案場轉移，國泰金控賣給三地集團時，中間出現兩個白手套公司，其中艾能吉能源負責人方啟州與陳啟昱關係密切，「為何鍾嘉村要支付上億佣金給艾能吉能源？請檢調徹查異常金流」。

黃國昌指出，吳博鑫擔任總經理的第二階段，大剌剌地把英系人馬引入台綠，由前民進黨新竹縣議員、新竹小英之友會總會長陳文宏的兄長陳文龍出任特助，由其主導台綠的會議。