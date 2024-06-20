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國會職權修法 鄭銘謙：人民不配合就處罰非常不妥

中央社／ 台北20日電

法務部長鄭銘謙今天表示，立法院調查權行使，只是補充性權利，且必須根據司法院釋字第585號，也須與立院職權有重大關聯，而不是像現在這樣，老百姓如果不配合，就恣意處罰，「我們非常擔心會引起社會不安，是這部分非常不妥之處」。

卓榮泰今天繼續就行政院針對國會職權修法移請立法院覆議案，率領相關部會首長赴立院全院委員會進行說明。

民進黨立委黃捷質詢時，列舉國民黨立委徐巧芯「答覆不得超過質詢範圍外」、國民黨立委吳宗憲「透過判例來建立」、台北市長蔣萬安「備詢者不能反問質詢者」，以及民眾黨立委黃國昌「不能凶官員」，她詢問卓榮泰「何者才是反質詢的定義？」

卓榮泰回應，他真的無法定義。

黃捷指出，答案是以上皆非，因為上述4個人說法彼此矛盾，連國民黨對於什麼叫做反質詢，到現在也無法統合一個共識，全世界史無前例的反質詢，就在台灣，還生不出一個定義。

黃捷接著問鄭銘謙，藍白先前聯手通過的立法院職權行使法，第46-2條跟第47條，兩條是扞格，未來如果有用到，哪一條要先適用，出現這麼大的矛盾，要如何執行。

鄭銘謙表示，立法院的調查權行使只是一個補充性的權利，且必須要根據司法院釋字第585號，需要跟立法院職權有重大關聯，而不是像現在這樣，老百姓如果不配合，就恣意的處罰，這部分他們非常擔心會引起社會的不安，是這部分非常不妥之處。

鄭銘謙說明，立院職權行使法第46之2條是規範調查權不得逾越調查目的、事項與範圍，但是在第47條，要求政府機關、法人團體及社會關係要提供資料、檔案，還要提供複本，並有一些處罰，第47條已逾越到監察權，不只可以做行政調查，甚至可以對人民、官員等，若不配合就可以裁罰，還能按次處罰到屈服為止。

黃捷指出，藍白通過的立院職權行使法就是四不像的拼裝車，一條之隔，適用範圍卻是打架的。

鄭銘謙強調，有嚴重侵害及違反權力分立的原則。

國會改革 立法院 覆議案 鄭銘謙 黃捷

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