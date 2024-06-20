朝野瀰漫不信任 藍下午甲動防綠營杯葛覆議案

行政院對國會改革提出覆議案，立法院今天召開全院委員會審查，儘管朝野協商日前已簽下結論，預計明日舉行投票表決，但朝野仍然瀰漫不信任。國民黨團今天上午以「特急件」發出甲級動員，藍委將於下午2時30分進場，預防綠營無故杯葛。國民黨團書記長洪孟楷表示，國民黨團會持續維持議場秩序，並呼籲民進黨不要政治操作。

民進黨團幹事長吳思瑤今日受訪強調，民進黨本會期至今從未在議場上發動肢體暴力，或過當的議事杯葛。對此洪孟楷批評，「民進黨團敢說、國人還真的不敢聽」，尤其在一個月前5月17日，國會九波大衝突，每次都是由民進黨先發起，畫面為證居然還可以把黑的說成白的，猶如「現代版指鹿為馬」，這就是民進黨輕視人民的作為。

對於國民黨突然發出預防性甲動，防止綠營使出杯葛戰術。洪孟楷表示，國民黨團會持續以維持議場秩序、保護院長主持議事順利進行為原則，確保覆議案都依照朝野協商結論來進行，也期盼明天順利投票結束後，民進黨不要再繼續政治操作，而是回歸到國人所關心的經濟、能源、打詐等民生議題上，這才是現在台灣主流民意想看到的事。