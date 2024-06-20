外交部常務次長出席盧森堡國慶酒會 感謝對台支持
外交部今天指出，外交部常務次長陳立國昨天出席盧森堡台北辦事處舉辦的國慶酒會，表示台盧為理念相近夥伴，共享民主、自由及人權普世價值，雙方在貿易、金融、科技及教育等多元領域合作交流蓬勃發展，且感謝盧森堡對台灣支持。
外交部今天發布新聞稿表示，陳立國昨天晚間出席盧森堡台北辦事處（Luxembourg Trade and InvestmentOffice, Taipei）所舉辦的盧森堡大公國國慶酒會。
陳立國代表外交部向盧森堡亨利大公（Grand DukeHenri）及人民祝賀盧森堡國慶，並表示台盧為理念相近夥伴，共享民主、自由及人權等普世價值，雙方在貿易、金融、科技及教育等多元領域合作交流蓬勃發展。
外交部指出，盧森堡近年展現對台灣的堅定支持，除盧森堡國會於今年4月24日再度通過友台動議案，支持台灣國際參與及台海和平穩定現狀，更在今年世界衛生大會（WHA）上連續第3年為台灣執言，呼籲世界衛生組織（WHO）將台灣納進其各項會議及機制。
陳立國感謝盧森堡對台灣的支持，並期待台盧關係持續向前邁進。
盧森堡台北辦事處處長高福德（Lex Kaufhold）表示，今年為盧森堡在台設立辦事處15週年，感謝台灣政府及民間各界對深化台盧友誼及合作的長期支持。
高福德表示，台灣和盧森堡都有追求創新與卓越的信念，除在生技、資安，以及新創產業具有無限合作潛力，也可透過台盧打工度假計畫及人才培育等方式，強化雙方文化及教育交流，深化人民對彼此的認識。
外交部指出，未來台灣將持續與盧森堡等理念相近夥伴攜手合作，擴大及強化雙邊在各項領域的交流與合作，為雙方人民創造永續繁榮與福祉。
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