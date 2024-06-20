傳2026轉戰新竹縣市首長 黃國昌：空穴來風

媒體報導，積極耕耘新北市的民眾黨立委黃國昌可能轉戰選新竹縣市首長。黃國昌今天回應，這種事情子虛烏有、空穴來風，目前新竹市長高虹安推動市政認真努力，民眾黨團會大力協助新竹市府團隊。

壹電視昨天報導指出，民眾黨主席柯文哲認為近期民調明顯下降，且傳出積極布局選新北市長的黃國昌，將於2026年轉戰新竹縣市首長。

黃國昌今天上午舉行「國家持續虧錢，權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問未來是否在藍營安排下轉戰選新竹市長，黃國昌回應，這種事情子虛烏有、空穴來風，且距離選舉時間還這麼久，實在不需要任何回應。

黃國昌表示，目前高虹安推動市政認真努力，得到多數新竹市民支持，民眾黨團接下來將大力協助高虹安及新竹市府團隊，對於新竹市府重要建設，若需要中央幫忙，彼此溝通管道一定會保持順利。

黃國昌提到，現在最重要的工作就是在國會把事做好，不適合談選舉，除了距離2026選舉還早，事情也未成熟，沒必要花太多時間討論。

媒體詢問，民眾黨團對覆議案投下反對票，是否擔憂未來被貼上「小藍」標籤。

黃國昌強調，民眾黨團支持國會改革，是去年選舉時首先提出的政見，並在這會期完成民進黨跳票8年的國會改革法案，行政院提出覆議理由荒腔走板、充斥假訊息，行政院長卓榮泰這兩天審查覆議案都無法解釋，因此民眾黨團不會支持覆議案，會支持三讀通過的國會改革法案。

民進黨團幹事長吳思瑤昨天表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改革主張，有些確實有違憲之虞，也因欠缺社會共識，而重新審視，媒體也問如何看待吳思瑤說法。

對此，黃國昌回應，2016年時從沒聽過民進黨內有人認為提出違憲主張，2024年民進黨為掩飾跳票8年的事實，突然自打臉宣稱8年前提出的國會改革法案違憲，他尊重吳思瑤的意見，但目前三讀通過的國會改革法案沒有這樣問題。