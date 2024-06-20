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113年高普考需用名額5863名 警察升等考試11月2日登場

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院院會今天通過，113年高普考需用名額5863名、警察升等考試11月2日登場。圖／聯合報系資料照片
考試院院會今天通過，113年高普考需用名額5863名、警察升等考試11月2日登場。圖／聯合報系資料照片

考試院院會今天通過，113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試增列需用名額1404名，總計需用名額5863名；考試院會今天並通過，113年警察人員升官等考試定於 113年11月2日、3日進行。

考試院今天表示，113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試原本公告的需用名額為高考三級2920名、普考1539名，共4459名，今天通過增列1404名，113年高考三級暨普考需用名額共5863名。

考試院指出，今天通過的增列名額1404名中，高考三級944名、普考460名。

考試院會今天也通過113年警察人員升官等考試日期，訂於113年11月2日、3日在台北、台中、高雄3個考區同時舉行，本次警正警察官升官等考試設行政警察人員、消防人員、海岸巡防人員3類科。

考試院提醒，有關各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取方式等，分別依照警察人員升官等考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關資訊將自7月12日起載明於應考須知；預定於7月23日至8月1日受理報名。請應考人留意相關訊息，並儘早準備，以利應試。

公務員 考試院 警察 高普考 高考

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