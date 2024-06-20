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與童子賢舊識 黃國昌：盼本於真實想法反映業界心聲
賴清德總統昨天宣布成立三大委員會，並邀請和碩聯合科技董事長童子賢出任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，與童子賢是舊識且定期見面聊天討論國事，相信童子賢會本於真實想法，將企業界反映的心聲帶給賴總統做決策。
黃國昌說，自己與童子賢是舊識，童子賢是他非常敬重的企業界長輩，之前大概每隔一年會跟童見面聊天，討論很多台灣面臨的問題，童子賢對於歷史也非常有鑽研，相信童的社會形象和對台灣土地的愛是無庸置疑的。
黃國昌認為，童子賢過去反對核能發展，現在也沒有背棄這樣理想和價值，但在現實的層面上，減碳、淨零排放對於台灣目前是一個更重要且迫切的問題；台灣的電力是否如執政黨聲稱是「足夠的」？童子賢有在企業界深入且敏銳的觀察，相信童子賢會本於自己真實的想法，以及在企業界聽到的心聲，反映給賴清德做決策。
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