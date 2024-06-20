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中國海警新規上路與菲律賓海上爆衝突 外交部籲和平解決

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
央視旗下玉淵潭天19日公布畫面，可看到中國海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）
央視旗下玉淵潭天19日公布畫面，可看到中國海警執法人員17日在南海爭議水域登上菲律賓運補船進行檢查。（取材自玉淵潭天）

中國海警船與菲律賓補給船17日在南海仁愛暗沙附近海域爆發海上衝突事件，雙方船艦發生碰撞，外交部呼籲雙方以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

中國大陸與菲律賓的南海主權衝突持續升溫，據報導，菲律賓軍方指控中國海警，17日非法登上菲律賓船隻，造成多人受傷，更有一人重傷斷指；北京則反駁稱，中國海警是依法對非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻，採取「管制措施」，還高調公開「4船包圍1菲律賓小艇」的畫面。菲律賓軍方也公布當日中國海警「手持斧頭」，以及菲船遭打砸破壞的照片，怒斥對方與強盜無異。

我國外交部指出，中國海警局自15日起依據「海警法」公布實施「海警機構行政執法程序規定」，明訂中國海警可在其認定管轄海域內登檢扣押涉嫌違反出入境規定的外國籍船舶與人員，引發各國高度關注，17日衝突為相關規定實施後，中菲首次海上衝突。

外交部強調，南海航行自由攸關區域和平與穩定，為國際社會所高度關切，我國反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為，不僅不利於維護區域和平穩定，也損及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際公海秩序。我國將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。

南海 外交部 菲律賓

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