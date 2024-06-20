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國會職權修法覆議案 卓榮泰：捍衛憲政和言論自由

中央社／ 台北20日電

立法院審查行政院針對國會職權修法所提覆議案，行政院長卓榮泰今天表示，不希望台灣的民主被不民主破壞，不希望台灣的言論自由被言論不自由破壞，捍衛憲政和言論自由。

立法院19、20日舉行全院委員會，審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第5章之1章名及第141條之1條文等覆議案，卓榮泰列席說明。21日立法院會將投票表決。

民進黨立委賴惠員今天質詢時提到，一些號稱改革者說修法是為了追查弊案，但她這段期間跑很多地方行程，選區許多民眾質疑國民黨和民眾黨是假借查弊案來擴權。她還說，根據自己的直覺，藍白選前合不了，總統選舉輸了，選後就要修法來當太上皇。

卓榮泰回應，在新的修法中，「我們詳閱了條文」，是創設了很多過去少見的權力，也是沒有的權力，它可以把它自己當做是法院、檢察官，這樣的方式對於五院的體制、憲政的分立，是很不好的侵害和破壞。

賴惠員坦承，憂心擴權修法通過，台灣民主將被沒收。卓榮泰表示，不希望台灣的民主被不民主破壞，不希望台灣的言論自由被言論不自由破壞，捍衛憲政和言論自由。

質詢時，賴惠員並問了假設性問題，提及如果國民黨團總召傅崐萁提出不信任案，卓榮泰是否願意用政治生命來捍衛台灣的民主體制。卓榮泰答覆，「當然願意用所有的力量跟生命來捍衛」。

賴惠員質詢時質疑，「就是有一群人不愛台灣好」、「國民黨進化成獨裁的怪獸」。接著上台質詢的國民黨立委葉元之立即反駁說，剛剛聽到前一位委員質詢，又在說國民黨不愛台灣，他覺得很悲哀，有些人總愛在台灣內部找敵人，跟自己意見不同就扣帽子，大家都是在台灣生、在台灣長，都是為台灣好，即便意見不同，也不要扣帽子。

卓榮泰 國會改革 覆議案 言論自由

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