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吳思瑤稱當年綠提國會改革違憲 黃國昌：掩飾跳票

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（圖）今天召開記者會，痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」，指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電。會後接受媒體聯訪。記者林俊良／攝影
民眾黨立委黃國昌（圖）今天召開記者會，痛批「國家的台鹽綠能 酬庸一片綠友友」，指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電。會後接受媒體聯訪。記者林俊良／攝影

立法院昨天審查行政院針對國會職權修法所提覆議案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質詢時表示，民進黨在國會多數時所提出的國會改革主張，有些確實有違憲之虞，因此沒有強行表決。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天批評，民進黨為掩飾跳票事實，突然打臉自己。

吳思瑤昨天質詢時說，民進黨在2016年的國會改革確實沒有拿到100分，因為當時的提案有違憲之虞，因此沒有強行表決。黃國昌今天表示，他沒有印象2016年討論國會改革法案時，民進黨有人主張黨內提的改革法案是違憲的，討論的過程中也沒有出現這樣的論調。

黃國昌指出，民進黨為了掩飾自己跳票8年的事實，突然自打臉，宣稱自己8年前提出的國會改革法案違憲；他尊重這樣的意見表達，不過日前藍白提出的國會改革法案並沒有這樣的問題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

國會改革 民進黨 黃國昌

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