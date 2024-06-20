友邦海地成立過渡政府 外交部：加強與新執政團隊合作

我國友邦海地的暴亂暫告一個段落，外交部今指出，新過渡政府已於12日正式成立，外交部將持續加強與海地新執政團隊的合作，以維護並深化台海邦誼。

海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）在2021年7月7日遇刺身亡後，由總理亨利代理國政。海地黑幫為逼他下台，於首都進行武裝暴動，並攻擊首都國際機場，持續造成地方暴亂；為避免海地危機持續升高影響區域穩定，在美國及「加勒比海共同體」（CARICOM）各國協調下，亨利於今年3月12日午間宣布辭職，並由CARICOM協調海地各黨派組成的「過渡總統委員會」任命臨時總理。

外交部今舉行例行記者會指出，在美國、加拿大等國政府聯合CARICOM的介入協調下，海地於今年4月25日成立「過渡總統委員會」（CPT），該委員會於5月28日推舉前總理柯尼爾（Garry Conille）擔任過渡政府新任總理。繼柯總理確立內閣成員後，新過渡政府已於6月12日正式成立。

外交部指出，我國駐海地大使館，與海地新政府及各主要黨派均保持良好聯繫與溝通，我國駐海地大使古文劍也已經分別與「過渡總統委員會」輪值主席勒伯朗 （Edgard Leblanc Fils）、柯尼爾總理及外長杜培儀（Dominique Dupuy）建立聯繫及友好互動。

外交部表示，我國與海地自1956年建交至今已邁入第68年，兩國多年來在農業、基礎建設、公共衛生、救災、環保、社會救助及教育等多元領域攜手合作，獲致豐碩成果，海地政府也長期堅定支持台灣參與國際組織並重視台海和平與安全，雙方互動與合作緊密友好，且兩國邦交穩固。我國政府樂見海地逐步恢復憲政與社會秩序，也將持續加強與海地新執政團隊的合作，以維護並深化台海邦誼。