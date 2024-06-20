影／國會改革覆議案即將對決 民團場外聚集

立法院明天將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案 ，今天持續召開全院委員會，邀請行政院長卓榮泰說明覆議案，並備質詢。場外民間團體發起「青鳥行動」在19日到21日重返立法院，民眾頂著大太陽陸續集結。

青鳥行動主辦單位之一的經濟民主連合副秘書長許冠澤今天記者會上指出，5位藍營有意參與縣市長選舉的不分區立委，包括雲林縣張嘉郡、嘉義縣王育敏、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、屏東縣蘇清泉，不要認為不分區就可以背棄民意，推動讓民主倒退法案，民意一定會反撲。