認定國情報告即問即答違憲 卓榮泰：要求問答就是質詢

行政院長卓榮泰今天為國會改革覆議案赴立法院備詢。國民黨立委葉元之認為，中華民國憲法指出我國是雙首長制，但實際上根本就是總統制，但總統卻不用為政策負責，有權無責。卓榮泰對此坦承，我國「嚴格來講，是偏向總統制的雙首長制」。

國民黨立委葉元之質疑，行政院覆議理由第二點提到，國會改革新版本法案混淆雙首長制，並認為質詢總統有違憲之虞。葉接著以法國為例，他說，我國與法國的雙首長制有一個部分相當不同，如果法國總統與國會多數政黨是同黨時，最高行政首長就是總統，如果不同，最高行政首長就是總理，法國才是真的雙首長制。

葉元之表示，台灣的制度有個極大問題，「總統有權無責，行政院長有責無權」，並非健康民主體制，民主就是要權力相符。如果行政院長是最高行政首長，賴清德總統為什麼又要成立3個委員會？只有一個是國防、外交，另外兩個都與內政有關，卓榮泰也不敢不聽賴清德的話，我國最高行政首長根本就是總統，行政院長只是總統的執行長，卻沒有決定權。

卓榮泰回應，在憲法規定中，行政院長就是最高行政首長，除國防、外交以外，做最終決策的都是行政院長，行政院會與總統討論，不過會交由行政院做最終決定。至於「健康台灣委員會」是賴清德競選時的重要政見，況且，環境問題本來就會牽扯到國際戰略。

不過，面對葉元之的連番提問，卓榮泰也承認我國「嚴格講是偏向總統制的雙首長制」。

至於行政院認為立委質詢總統已經違憲的問題，卓榮泰表示，國會改革法案提到要總統至立法院接受問答，意思就是「有問有答、有質有詢」，認為這就是質詢。而且，也不該讓總統赴立法院之前，仍不確定質詢方式。